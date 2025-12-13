ETV Bharat / Videos

బస్సు ఎక్కాలంటే సాహసం చేయాల్సిందే - మహిళా ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిన బస్టాండ్​ - RUSH IN RAVULAPALEM RTC BUS STAND

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 8:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Full Rush in Ravulapalem RTC Bus Stand : కోనసీమ తిరుమలగా ప్రసిద్ధిచెందిన వాడపల్లి వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయానికి భక్తజనం పోటెత్తారు. ఏడు శనివారాల నోము నోచుకునే మహిళ భక్తులు వేల సంఖ్యలో తరలి రావడంతో అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రావులపాలెం ఆర్టీసీ బస్టాండ్ కిక్కిరిసిపోయింది. బస్సు ఎక్కాలంటే సాహసం చేయాల్సిందే. స్త్రీ శక్తి పథకంతో వాడపల్లి ఆలయానికి మహిళా భారీగా తరలివచ్చారు. అధిక సంఖ్యలో మహిళలు తరలి రావడంతో బస్టాండ్​లో కూర్చొనేందుకు కూడా అవకాశం లేదు. బస్టాండ్​కు వచ్చేవారు, వెళ్లేవారు కలిపి సుమారు 60 వేల మంది ఉంటారని ఆర్టీసీ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ బస్టాండ్ నుంచి రోజుకు సుమారు 600 ట్రిప్పులు తిరుగుతుండగా శనివారం ఒక్క వాడపల్లికే 300 ట్రిప్పులు తిరిగాయి. బస్సుల సంఖ్య సరిపోకపోవడంతో గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. చివరికి వచ్చిన బస్సుల్లోనే కిక్కిరిసి ప్రయాణం చేశారు. తణుకు, తాడేపల్లిగూడెం, నరసాపురం, ఏలూరు డిపోలకు బస్సులు మధ్యాహ్నం 3 తర్వాత తక్కువ వస్తుండటంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. 

Full Rush in Ravulapalem RTC Bus Stand : కోనసీమ తిరుమలగా ప్రసిద్ధిచెందిన వాడపల్లి వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయానికి భక్తజనం పోటెత్తారు. ఏడు శనివారాల నోము నోచుకునే మహిళ భక్తులు వేల సంఖ్యలో తరలి రావడంతో అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రావులపాలెం ఆర్టీసీ బస్టాండ్ కిక్కిరిసిపోయింది. బస్సు ఎక్కాలంటే సాహసం చేయాల్సిందే. స్త్రీ శక్తి పథకంతో వాడపల్లి ఆలయానికి మహిళా భారీగా తరలివచ్చారు. అధిక సంఖ్యలో మహిళలు తరలి రావడంతో బస్టాండ్​లో కూర్చొనేందుకు కూడా అవకాశం లేదు. బస్టాండ్​కు వచ్చేవారు, వెళ్లేవారు కలిపి సుమారు 60 వేల మంది ఉంటారని ఆర్టీసీ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ బస్టాండ్ నుంచి రోజుకు సుమారు 600 ట్రిప్పులు తిరుగుతుండగా శనివారం ఒక్క వాడపల్లికే 300 ట్రిప్పులు తిరిగాయి. బస్సుల సంఖ్య సరిపోకపోవడంతో గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. చివరికి వచ్చిన బస్సుల్లోనే కిక్కిరిసి ప్రయాణం చేశారు. తణుకు, తాడేపల్లిగూడెం, నరసాపురం, ఏలూరు డిపోలకు బస్సులు మధ్యాహ్నం 3 తర్వాత తక్కువ వస్తుండటంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

RAVULAPALEM RTC BUS STAND
WOMEN PASSENGERS IN RAVULAPALEM
VADAPALLI SRI VENKATESWARA TEMPLE
HUGE PASSENGERS IN RAVULAPALEM
RUSH IN RAVULAPALEM RTC BUS STAND

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

UTTARANDRA AERIAL SURVEY

ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిపై సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేక దృష్టి - ‘ఏరియల్’ సర్వే ద్వారా పనుల పరిశీలన

December 12, 2025 at 7:54 PM IST
Srisailam Reservoir With Heavy Snow

పొగ మంచుతో ఆకట్టుకుంటున్న శ్రీశైలం జలాశయం - లైట్ల వెలుతురులోనే రాకపోకలు

December 8, 2025 at 8:00 PM IST
Man Died in Road Accident as Stray Dogs Chases his Bike in Annamayya District

కుక్కలు వెంబడించడంతో నిండు ప్రాణం బలి - బైక్‌ను అతివేగంగా నడిపిన వాహనదారుడు

December 8, 2025 at 3:30 PM IST
Virat_Kohli_Visit_Simhachalam

సింహాద్రి అప్పన్నను దర్శించుకున్న విరాట్‌ కోహ్లీ - అంతరాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు

December 7, 2025 at 12:36 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.