LIVE : తిరుమలలో అంగరంగ వైభవంగా రథసప్తమి వేడుకలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RATHA SAPTAMI CELEBRATIONS LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 25, 2026 at 7:21 AM IST
Ratha Saptami Celebrations in Tirumala Live : సూర్య జయంతి సందర్భంగా నేడు తిరుమలలో రథసప్తమి మహోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. నేడు సూర్యోదయం నుంచి చంద్రోదయం వరకు శ్రీమలయప్ప స్వామివారు ఏడు విభిన్న వాహనాలపై తిరుమాడ వీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తకోటిని అనుగ్రహించనున్నారు. ఈ వేడుక నేపథ్యంలో ఆలయ మహద్వారం నుంచి స్వామివారి సన్నిధి వరకు వర్ణరంజిత పుష్పాలు, విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించారు. ఇందుకు పది టన్నుల సంప్రదాయ పువ్వులు వినియోగించారు. స్వామివారు విహరించనున్న తిరువీధుల్లో సకల ఏర్పాట్లూ చేపట్టారు. మూలమూర్తికి తెల్లవారుజామున నిత్యకైంకర్యాలు పూర్తయ్యాక ఉదయం 5.30 గంటలకు మలయప్ప స్వామివారు ఆలయం నుంచి వాహన మండపానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ విశేష సమర్పణ అనంతరం సూర్యోదయానికి ముందే సర్కారు హారతితో వాహనసేవ ప్రారంభమైంది. ఉప బ్రహ్మోత్సవాలుగా పిలిచే ఈ వేడుకలో ఒకేరోజు స్వామివారు ఏడు ప్రధాన వాహనాలపై విహరిస్తారు. ఉదయత్పూర్వం సూర్యప్రభ సేవతో మొదలై రాత్రి చంద్రప్రభ సేవతో వాహనసేవలు ముగుస్తాయి.
Ratha Saptami Celebrations in Tirumala Live : సూర్య జయంతి సందర్భంగా నేడు తిరుమలలో రథసప్తమి మహోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. నేడు సూర్యోదయం నుంచి చంద్రోదయం వరకు శ్రీమలయప్ప స్వామివారు ఏడు విభిన్న వాహనాలపై తిరుమాడ వీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తకోటిని అనుగ్రహించనున్నారు. ఈ వేడుక నేపథ్యంలో ఆలయ మహద్వారం నుంచి స్వామివారి సన్నిధి వరకు వర్ణరంజిత పుష్పాలు, విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించారు. ఇందుకు పది టన్నుల సంప్రదాయ పువ్వులు వినియోగించారు. స్వామివారు విహరించనున్న తిరువీధుల్లో సకల ఏర్పాట్లూ చేపట్టారు. మూలమూర్తికి తెల్లవారుజామున నిత్యకైంకర్యాలు పూర్తయ్యాక ఉదయం 5.30 గంటలకు మలయప్ప స్వామివారు ఆలయం నుంచి వాహన మండపానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ విశేష సమర్పణ అనంతరం సూర్యోదయానికి ముందే సర్కారు హారతితో వాహనసేవ ప్రారంభమైంది. ఉప బ్రహ్మోత్సవాలుగా పిలిచే ఈ వేడుకలో ఒకేరోజు స్వామివారు ఏడు ప్రధాన వాహనాలపై విహరిస్తారు. ఉదయత్పూర్వం సూర్యప్రభ సేవతో మొదలై రాత్రి చంద్రప్రభ సేవతో వాహనసేవలు ముగుస్తాయి.