వరంగల్లో కనిపించిన అరుదైన పాము - నలుపు పసుపు వర్ణంతో మెరిసిపోతూ - వరంగల్లో అరుదైన పాము
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Published : August 12, 2026 at 3:52 PM IST
Rare Snake At Warangal : తెలంగాణలో అరుదైన పాము కంటపడింది. వరంగల్ జిల్లా ఖానాపురం మండలంలోని అశోక్నగర్ గ్రామ శివారులో రోడ్డుపై వెళ్తున్న స్థానికులకు ఈ పాము కనిపించింది. స్థానికులు మొదట సర్పాన్ని చూసి బొమ్మ అనుకున్నారు. కానీ దాని కదలికలు గమనించి దగ్గరకెళ్లి చూశారు. ఇలాంటి పాము మునుపెన్నడు కనిపించకపోయే సరికి కంగారుపడ్డారు. దీని గురించి వెంటనే అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. ఈ అరుదైన పామును నలుపు-పసుపు వర్ణం చారలు కలిగిన కట్లపాముగా అధికారులు గుర్తించారు. దీనిని ఇంగ్లీషులో బ్యాండెడ్ క్రైట్ గాను పిలుస్తారని చెప్పారు. దీని శాస్త్రీయ నామం బంగారస్ ఫాసియాటస్ అని అంటారన్నారు. తెలంగాణ అడవుల్లో ఈ జాతి పాము ప్రత్యక్షమవ్వటం ఇదే మొదటిసారని చెప్పారు. ఇది విషపూరితమైన పామని దీని కాటుకు గురైతే ప్రాణాలు దక్కడం అసాధ్యమని అటవీశాఖ సిబ్బంది, వెటర్నరీ వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఇది భారతదేశంతో పాటు బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, శ్రీలంక, మయన్మార్, థాయిలాండ్, కంబోడియా, లావోస్, వియత్నాం, మలేషియా, చైనాలోని కొన్ని ప్రాంతాలతో సహా దక్షిణ ఆగ్నేయాసియాలోని అనేక దేశాల్లో కనిపిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ పామును పట్టుకొని సురక్షితంగా అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
Rare Snake At Warangal : తెలంగాణలో అరుదైన పాము కంటపడింది. వరంగల్ జిల్లా ఖానాపురం మండలంలోని అశోక్నగర్ గ్రామ శివారులో రోడ్డుపై వెళ్తున్న స్థానికులకు ఈ పాము కనిపించింది. స్థానికులు మొదట సర్పాన్ని చూసి బొమ్మ అనుకున్నారు. కానీ దాని కదలికలు గమనించి దగ్గరకెళ్లి చూశారు. ఇలాంటి పాము మునుపెన్నడు కనిపించకపోయే సరికి కంగారుపడ్డారు. దీని గురించి వెంటనే అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. ఈ అరుదైన పామును నలుపు-పసుపు వర్ణం చారలు కలిగిన కట్లపాముగా అధికారులు గుర్తించారు. దీనిని ఇంగ్లీషులో బ్యాండెడ్ క్రైట్ గాను పిలుస్తారని చెప్పారు. దీని శాస్త్రీయ నామం బంగారస్ ఫాసియాటస్ అని అంటారన్నారు. తెలంగాణ అడవుల్లో ఈ జాతి పాము ప్రత్యక్షమవ్వటం ఇదే మొదటిసారని చెప్పారు. ఇది విషపూరితమైన పామని దీని కాటుకు గురైతే ప్రాణాలు దక్కడం అసాధ్యమని అటవీశాఖ సిబ్బంది, వెటర్నరీ వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఇది భారతదేశంతో పాటు బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, శ్రీలంక, మయన్మార్, థాయిలాండ్, కంబోడియా, లావోస్, వియత్నాం, మలేషియా, చైనాలోని కొన్ని ప్రాంతాలతో సహా దక్షిణ ఆగ్నేయాసియాలోని అనేక దేశాల్లో కనిపిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ పామును పట్టుకొని సురక్షితంగా అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు.