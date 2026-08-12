ETV Bharat / Videos

వరంగల్​లో కనిపించిన అరుదైన పాము - నలుపు పసుపు వర్ణంతో మెరిసిపోతూ - వరంగల్​లో అరుదైన పాము

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
వరంగల్​లో అరుదైన పాము (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2026 at 3:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rare Snake At Warangal : తెలంగాణలో అరుదైన పాము కంటపడింది. వరంగల్​ జిల్లా ఖానాపురం మండలంలోని అశోక్​నగర్​ గ్రామ శివారులో రోడ్డుపై వెళ్తున్న స్థానికులకు ఈ పాము కనిపించింది. స్థానికులు మొదట సర్పాన్ని చూసి బొమ్మ అనుకున్నారు. కానీ దాని కదలికలు గమనించి దగ్గరకెళ్లి చూశారు. ఇలాంటి పాము మునుపెన్నడు కనిపించకపోయే సరికి కంగారుపడ్డారు. దీని గురించి వెంటనే అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. ఈ అరుదైన పామును నలుపు-పసుపు వర్ణం చారలు కలిగిన కట్లపాముగా అధికారులు గుర్తించారు. దీనిని ఇంగ్లీషులో బ్యాండెడ్ క్రైట్ గాను పిలుస్తారని చెప్పారు. దీని శాస్త్రీయ నామం బంగారస్ ఫాసియాటస్​ అని అంటారన్నారు. తెలంగాణ అడవుల్లో ఈ జాతి పాము ప్రత్యక్షమవ్వటం ఇదే మొదటిసారని చెప్పారు. ఇది విషపూరితమైన పామని దీని కాటుకు గురైతే ప్రాణాలు దక్కడం అసాధ్యమని అటవీశాఖ సిబ్బంది, వెటర్నరీ వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఇది భారతదేశంతో పాటు బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, శ్రీలంక, మయన్మార్, థాయిలాండ్, కంబోడియా, లావోస్, వియత్నాం, మలేషియా, చైనాలోని కొన్ని ప్రాంతాలతో సహా దక్షిణ ఆగ్నేయాసియాలోని అనేక దేశాల్లో కనిపిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ పామును పట్టుకొని సురక్షితంగా అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు. 

Rare Snake At Warangal : తెలంగాణలో అరుదైన పాము కంటపడింది. వరంగల్​ జిల్లా ఖానాపురం మండలంలోని అశోక్​నగర్​ గ్రామ శివారులో రోడ్డుపై వెళ్తున్న స్థానికులకు ఈ పాము కనిపించింది. స్థానికులు మొదట సర్పాన్ని చూసి బొమ్మ అనుకున్నారు. కానీ దాని కదలికలు గమనించి దగ్గరకెళ్లి చూశారు. ఇలాంటి పాము మునుపెన్నడు కనిపించకపోయే సరికి కంగారుపడ్డారు. దీని గురించి వెంటనే అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. ఈ అరుదైన పామును నలుపు-పసుపు వర్ణం చారలు కలిగిన కట్లపాముగా అధికారులు గుర్తించారు. దీనిని ఇంగ్లీషులో బ్యాండెడ్ క్రైట్ గాను పిలుస్తారని చెప్పారు. దీని శాస్త్రీయ నామం బంగారస్ ఫాసియాటస్​ అని అంటారన్నారు. తెలంగాణ అడవుల్లో ఈ జాతి పాము ప్రత్యక్షమవ్వటం ఇదే మొదటిసారని చెప్పారు. ఇది విషపూరితమైన పామని దీని కాటుకు గురైతే ప్రాణాలు దక్కడం అసాధ్యమని అటవీశాఖ సిబ్బంది, వెటర్నరీ వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఇది భారతదేశంతో పాటు బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, శ్రీలంక, మయన్మార్, థాయిలాండ్, కంబోడియా, లావోస్, వియత్నాం, మలేషియా, చైనాలోని కొన్ని ప్రాంతాలతో సహా దక్షిణ ఆగ్నేయాసియాలోని అనేక దేశాల్లో కనిపిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ పామును పట్టుకొని సురక్షితంగా అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

RARE SNAKE SPOTTED IN ASHOK NAGAR
RARE BANDED KRAIT SNAKE AT WARANGAL
RARE SNAKE SPOTTED IN WARANGAL
వరంగల్​లో అరుదైన పాము
RARE SNAKE AT WARANGAL

ఇలాంటి కథనాలు

WATER INFLOW AGAIN COMING TO JURALA

జూరాలకు పోటెత్తిన వరద - మళ్లీ తెరుచుకున్న గేట్లు

August 12, 2026 at 12:39 PM IST
Bathing Place In Bhadrachalam Is Muddy

వరద ఆగింది - బురద మిగిలింది : భద్రాచలంలో పుణ్యస్నానాలకు భక్తుల అవస్థలు

August 11, 2026 at 1:21 PM IST
Girl Skated for 5 km with a Bonam

తలపై బోనంతో 5 కిలోమీటర్ల స్కేటింగ్​ - గద్వాలలో చిన్నారి ప్రతిభ

August 11, 2026 at 12:29 PM IST
PIPELINE FALLEN OFF AT SHAIKPET flyover

ఫ్లైఓవర్​ నుంచి ఊడిపడిన ప్లాస్టిక్​ పైప్​లైన్ - తప్పిన ప్రమాదం​

August 11, 2026 at 11:52 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.