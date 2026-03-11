ETV Bharat / Videos

తిరుమలలో అరుదైన పచ్చ నాగుపాము - ఆసక్తిగా చూసిన ప్రజలు - RARE GREEN COBRA IN TIRUMALA

thumbnail
తిరుమలలో అరుదైన పచ్చ నాగుపాము - ఆసక్తిగా చూసిన ప్రజలు (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 7:14 PM IST

1 Min Read
Rare Green Cobra in Tirumala : తిరుమలలో అరుదైన పచ్చ నాగుపాము ప్రత్యక్షమైంది. సుమారు మూడున్నర అడుగుల పొడవు గల ఈ నాగుపాము ఆదిశేషు అతిథి గృహం వద్ద ఓ వృక్షంలో నక్కింది. దీనిని గమనించిన అక్కడి సిబ్బంది వెంటనే స్నేక్‌ క్యాచర్‌ భాస్కర్‌ నాయుడుకు సమాచారమిచ్చారు. వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్న భాస్కర్‌ నాయుడు నాగుపామును పట్టుకొని అటవీ ప్రాంతంలో సురక్షితంగా విడిచిపెట్టారు. 

పచ్చ నాగుపాము సాధారణంగా ఆకుపచ్చ రంగులో లేదా లేత పసుపు రంగులో ఉంటుంది. ఇవి చెట్లు, పొదల్లో నివసిస్తూ కీటకాలు, చిన్న సాలె పురుగులను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. ఇవి చాలా మృదువుగా, సన్నగా ఉంటాయి. ఆకులలో దాక్కుని ఉన్నప్పుడు వీటిని గుర్తించడం చాలా కష్టం. ఇవి ఎక్కువగా తేమతో కూడిన అడవులు, తోటలు, పొలాలు, చెట్ల కొమ్మలపై ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. తాజాగా తిరుమలలో కనిపించడంతో స్థానికులు ఆశ్చర్యంగా చూశారు. ఈ పచ్చ నాగును తమ సెల్​ఫోన్​లలో బంధించారు.

GREEN COBRA IN TIRUMALA
GREEN COBRA FOUND IN TIRUMALA
RARE SNAKE IN TIRUMALA
తిరుమలలో పచ్చ నాగుపాము
RARE GREEN COBRA IN TIRUMALA

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

