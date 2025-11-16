ETV Bharat / Videos

LIVE: రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - ప్రత్యక్షప్రసారం - RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 6:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ramoji Excellence Awards 2025 Live : దేశ ప్రగతి, ప్రజల ఉన్నతికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన మహనీయుడు రామోజీరావు. సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వడమే నిజమైన విజయమని ఆయన బలంగా నమ్మారు. ఇతరుల్లో స్ఫూర్తి నింపడం, అవకాశాలు సృష్టించడం, ప్రతి రంగంలో శ్రేష్ఠతను ప్రోత్సహించడం ఆయన ఆదర్శాలు. క్రమశిక్షణ, సంకల్పం, దేశ సేవ ఈ మూడు మంత్రాలు తరతరాలకు మార్గనిర్దేశం చేస్తూనే ఉంటాయి. అదే స్ఫూర్తిని సార్థకం చేస్తూ, రామోజీ గ్రూప్‌ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన 'రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్‌' జాతీయ అవార్డులు ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం రామోజీ ఫిల్మ్‌ సిటీలో జరుగుతోంది. 

జర్నలిజం, గ్రామీణాభివృద్ధి, మానవ సేవ, సైన్స్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, కళ-సంస్కృతి, మహిళా సాధికారత, యూత్‌ ఐకాన్‌ ఇలా ఏడు విభాగాల్లో సేవలందించిన విశిష్ట వ్యక్తులకు వీటిని అందజేస్తున్నారు. ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్, తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, సుప్రీంకోర్టు మాజీ సీజేఐ జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ, రామోజీ రావు కుటుంబ సభ్యులు తదితరులు ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు. ఇప్పుడు ఈ వేడుకను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Ramoji Excellence Awards 2025 Live : దేశ ప్రగతి, ప్రజల ఉన్నతికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన మహనీయుడు రామోజీరావు. సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వడమే నిజమైన విజయమని ఆయన బలంగా నమ్మారు. ఇతరుల్లో స్ఫూర్తి నింపడం, అవకాశాలు సృష్టించడం, ప్రతి రంగంలో శ్రేష్ఠతను ప్రోత్సహించడం ఆయన ఆదర్శాలు. క్రమశిక్షణ, సంకల్పం, దేశ సేవ ఈ మూడు మంత్రాలు తరతరాలకు మార్గనిర్దేశం చేస్తూనే ఉంటాయి. అదే స్ఫూర్తిని సార్థకం చేస్తూ, రామోజీ గ్రూప్‌ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన 'రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్‌' జాతీయ అవార్డులు ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం రామోజీ ఫిల్మ్‌ సిటీలో జరుగుతోంది. 

జర్నలిజం, గ్రామీణాభివృద్ధి, మానవ సేవ, సైన్స్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, కళ-సంస్కృతి, మహిళా సాధికారత, యూత్‌ ఐకాన్‌ ఇలా ఏడు విభాగాల్లో సేవలందించిన విశిష్ట వ్యక్తులకు వీటిని అందజేస్తున్నారు. ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్, తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, సుప్రీంకోర్టు మాజీ సీజేఐ జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ, రామోజీ రావు కుటుంబ సభ్యులు తదితరులు ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు. ఇప్పుడు ఈ వేడుకను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025
RAMOJI GROUP FOUNDER RAMOJI RAO
రామోజీ ఎక్సలెన్సీ అవార్డులు 2025
RAMOJI RAO AWARDS LIVE
RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

CM Chandrababu Pressmeet Live

LIVE : సీఐఐ సదస్సు సక్సెస్​పై సీఎం చంద్రబాబు ప్రెస్​మీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం

November 15, 2025 at 6:03 PM IST
CII Partnership Summit 2025 Edding Session LIVE From Visakha

LIVE: విశాఖలో రెండోరోజు సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

November 15, 2025 at 2:01 PM IST
CII Partnership Summit 2025 LIVE From Visakhapatnam

LIVE:విశాఖ తీరంలో రెండోరోజు సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

November 15, 2025 at 10:09 AM IST
Telangana Jubilee Hills bypoll Results Live

LIVE: జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికలో కాంగ్రెస్‌ ముందంజ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

November 14, 2025 at 8:04 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

గ్లోబ్​ట్రాటర్ ఈవెంట్​ : వాళ్లకు నో ఎంట్రీ- రాజమౌళి స్పెషల్ వీడియో

'ఆంధ్ర నుంచి అంతర్జాతీయ స్టేజ్​ దాకా'- శ్రీ చరణి జర్నీ ఇదే

పిల్లలు దేనికి బాధపడుతున్నారో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే​ బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

మన్మథుని భస్మం నుంచి పుట్టిన రాక్షసుడు! అతడిని అంతం చేసిన ఆ శక్తి ఎవరో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.