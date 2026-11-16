LIVE : విజయవాడలో ‘రామోజీ ఎక్స్లెన్స్’ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 6:37 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 6:57 PM IST
Ramoji Excellence Awards 2026 LIVE : ఇవాళ విజయవాడలోని డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కళావేదికలో రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకుడు రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్ఠాత్మక ‘రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు’ల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ క్రమంలోనే వివిధ రంగాల్లో అసాధారణ ప్రతిభ, సేవానిరతి కనబరుస్తూ, సమాజహితమే పరమావధిగా పనిచేస్తున్న తొమ్మిది మంది విశిష్ట వ్యక్తులకు రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. ఈ సందర్భంగా పురస్కార గ్రహీతలకు జ్ఞాపిక, ప్రశంసాపత్రంతో పాటు రూ.10 లక్షల చొప్పున నగదు బహుమతి అందజేశారు.
ఈ ప్రదానోత్సవానికి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్లు గౌరవ అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. పలువురు కేంద్రమంత్రులతో పాటు తదితరులు హాజరయ్యారు. రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులను గత సంవత్సరం నుంచి రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా నవంబరు 16న రామోజీ గ్రూప్ అందిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. గతేడాది 7 విభాగాల్లో అవార్డులు అందించగా ఈసారి మరో రెండు విభాగాల్ని జతచేశారు.
Ramoji Excellence Awards 2026 LIVE : ఇవాళ విజయవాడలోని డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కళావేదికలో రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకుడు రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్ఠాత్మక ‘రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు’ల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ క్రమంలోనే వివిధ రంగాల్లో అసాధారణ ప్రతిభ, సేవానిరతి కనబరుస్తూ, సమాజహితమే పరమావధిగా పనిచేస్తున్న తొమ్మిది మంది విశిష్ట వ్యక్తులకు రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. ఈ సందర్భంగా పురస్కార గ్రహీతలకు జ్ఞాపిక, ప్రశంసాపత్రంతో పాటు రూ.10 లక్షల చొప్పున నగదు బహుమతి అందజేశారు.
ఈ ప్రదానోత్సవానికి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్లు గౌరవ అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. పలువురు కేంద్రమంత్రులతో పాటు తదితరులు హాజరయ్యారు. రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులను గత సంవత్సరం నుంచి రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా నవంబరు 16న రామోజీ గ్రూప్ అందిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. గతేడాది 7 విభాగాల్లో అవార్డులు అందించగా ఈసారి మరో రెండు విభాగాల్ని జతచేశారు.