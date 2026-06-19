LIVE : ఐఎస్బీలో రామోజీ ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - ISB RAMOJI AUDITORIUM INAUGURATION
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Published : June 19, 2026 at 6:01 PM IST|
Updated : June 19, 2026 at 6:07 PM IST
Ramoji Auditorium inauguration ceremony at ISB Live : హైదరాబాద్లోని ప్రఖ్యాత ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్-(ఐఎస్బీ)లో రామోజీరావు ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం భారతదేశపు తొలి మహిళా వాద్య సింఫనీ బ్యాండ్- సురాంజలి సంగీత విభావరి జరగనుంది. ఐఎస్బీలో జరుగుతున్న ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. రూ.30 కోట్ల నిధులతో 450 మంది విద్యార్థులు కూర్చునే విధంగా ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలతో ఆడిటోరియాన్ని రామోజీ ఫౌండేషన్ తీర్చిదిద్దింది. అంతర్జాతీయ సమావేశాలు, పరిశోధన సెమినార్లకు ఈ ఆడిటోరియం ఉపయుక్తం కానుంది. విశిష్ఠ ఉపన్యాసాలు, విద్యాసంబంధ కార్యక్రమాలకు వేదికగా రామోజీరావు ఆడిటోరియం ఉపయోగపడనుంది. రామోజీరావు ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతోంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. అంతర్జాతీయ సమావేశాలు, పరిశోధన సెమినార్లకు ఈ ఆడిటోరియం ఉపయుక్తం కానుంది. విశిష్ఠ ఉపన్యాసాలు, విద్యాసంబంధ కార్యక్రమాలకు వేదికగా రామోజీరావు ఆడిటోరియం ఉపయోగపడనుంది. రామోజీరావు ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతోంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Ramoji Auditorium inauguration ceremony at ISB Live : హైదరాబాద్లోని ప్రఖ్యాత ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్-(ఐఎస్బీ)లో రామోజీరావు ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం భారతదేశపు తొలి మహిళా వాద్య సింఫనీ బ్యాండ్- సురాంజలి సంగీత విభావరి జరగనుంది. ఐఎస్బీలో జరుగుతున్న ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. రూ.30 కోట్ల నిధులతో 450 మంది విద్యార్థులు కూర్చునే విధంగా ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలతో ఆడిటోరియాన్ని రామోజీ ఫౌండేషన్ తీర్చిదిద్దింది. అంతర్జాతీయ సమావేశాలు, పరిశోధన సెమినార్లకు ఈ ఆడిటోరియం ఉపయుక్తం కానుంది. విశిష్ఠ ఉపన్యాసాలు, విద్యాసంబంధ కార్యక్రమాలకు వేదికగా రామోజీరావు ఆడిటోరియం ఉపయోగపడనుంది. రామోజీరావు ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతోంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. అంతర్జాతీయ సమావేశాలు, పరిశోధన సెమినార్లకు ఈ ఆడిటోరియం ఉపయుక్తం కానుంది. విశిష్ఠ ఉపన్యాసాలు, విద్యాసంబంధ కార్యక్రమాలకు వేదికగా రామోజీరావు ఆడిటోరియం ఉపయోగపడనుంది. రామోజీరావు ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతోంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.