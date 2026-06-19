ETV Bharat / Videos

LIVE : ఐఎస్‌బీలో రామోజీ ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - ISB RAMOJI AUDITORIUM INAUGURATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ISB RAMOJI AUDITORIUM INAUGURATION (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 19, 2026 at 6:01 PM IST

|

Updated : June 19, 2026 at 6:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ramoji Auditorium inauguration ceremony at ISB Live : హైదరాబాద్‌లోని ప్రఖ్యాత ఇండియన్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ బిజినెస్‌-(ఐఎస్​బీ)లో రామోజీరావు ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం భారతదేశపు తొలి మహిళా వాద్య సింఫనీ బ్యాండ్- సురాంజలి సంగీత విభావరి జరగనుంది. ఐఎస్‌బీలో జరుగుతున్న ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. రూ.30 కోట్ల నిధులతో 450 మంది విద్యార్థులు కూర్చునే విధంగా ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలతో ఆడిటోరియాన్ని రామోజీ ఫౌండేషన్‌ తీర్చిదిద్దింది. అంతర్జాతీయ సమావేశాలు, పరిశోధన సెమినార్లకు ఈ ఆడిటోరియం ఉపయుక్తం కానుంది. విశిష్ఠ ఉపన్యాసాలు, విద్యాసంబంధ కార్యక్రమాలకు వేదికగా రామోజీరావు ఆడిటోరియం ఉపయోగపడనుంది.  రామోజీరావు ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతోంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. అంతర్జాతీయ సమావేశాలు, పరిశోధన సెమినార్లకు ఈ ఆడిటోరియం ఉపయుక్తం కానుంది. విశిష్ఠ ఉపన్యాసాలు, విద్యాసంబంధ కార్యక్రమాలకు వేదికగా రామోజీరావు ఆడిటోరియం ఉపయోగపడనుంది.  రామోజీరావు ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతోంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Ramoji Auditorium inauguration ceremony at ISB Live : హైదరాబాద్‌లోని ప్రఖ్యాత ఇండియన్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ బిజినెస్‌-(ఐఎస్​బీ)లో రామోజీరావు ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం భారతదేశపు తొలి మహిళా వాద్య సింఫనీ బ్యాండ్- సురాంజలి సంగీత విభావరి జరగనుంది. ఐఎస్‌బీలో జరుగుతున్న ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. రూ.30 కోట్ల నిధులతో 450 మంది విద్యార్థులు కూర్చునే విధంగా ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలతో ఆడిటోరియాన్ని రామోజీ ఫౌండేషన్‌ తీర్చిదిద్దింది. అంతర్జాతీయ సమావేశాలు, పరిశోధన సెమినార్లకు ఈ ఆడిటోరియం ఉపయుక్తం కానుంది. విశిష్ఠ ఉపన్యాసాలు, విద్యాసంబంధ కార్యక్రమాలకు వేదికగా రామోజీరావు ఆడిటోరియం ఉపయోగపడనుంది.  రామోజీరావు ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతోంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. అంతర్జాతీయ సమావేశాలు, పరిశోధన సెమినార్లకు ఈ ఆడిటోరియం ఉపయుక్తం కానుంది. విశిష్ఠ ఉపన్యాసాలు, విద్యాసంబంధ కార్యక్రమాలకు వేదికగా రామోజీరావు ఆడిటోరియం ఉపయోగపడనుంది.  రామోజీరావు ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతోంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Last Updated : June 19, 2026 at 6:07 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMOJI AUDITORIUM INAUGURATION
రామోజీ ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవం
SURANJALI AT RAMOJI AUDITORIUM
ISB RAMOJI AUDITORIUM INAUGURATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

ఇలాంటి కథనాలు

CM Revanth Distributes Young India Student Kits Live

LIVE : యంగ్​ ఇండియా స్టూడెంట్​​ కిట్లు పంపిణీ చేస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

June 19, 2026 at 4:20 PM IST
Jana Sena party office in Hyderabad

LIVE : తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ కార్యాలయ ప్రారంభోత్సవం - ప్రత్యక్షప్రసారం

June 19, 2026 at 3:21 PM IST
Van Mahotsav Program Live

LIVE : వన మహోత్సవం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

June 18, 2026 at 5:32 PM IST
Ministers Press Meet on Cabinet decisions Live

LIVE : కేబినెట్ అనధికార భేటీ అనంతరం మంత్రుల ప్రెస్​మీట్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

June 18, 2026 at 4:23 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.