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LIVE : ఐఎస్‌బీలో రామోజీ ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAMOJI AUDITORIUM INAUGURATION LIVE

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Ramoji Auditorium inauguration ceremony at ISB Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 6:06 PM IST

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Ramoji Auditorium inauguration ceremony at ISB Live : హైదరాబాద్‌లోని ప్రఖ్యాత ఇండియన్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ బిజినెస్‌-(ఐఎస్​బీ)లో రామోజీరావు ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం భారతదేశపు తొలి మహిళా వాద్య సింఫనీ బ్యాండ్- సురాంజలి సంగీత విభావరి జరగనుంది. ఐఎస్‌బీలో జరుగుతున్న ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. రూ.30 కోట్ల నిధులతో 450 మంది విద్యార్థులు కూర్చునే విధంగా ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలతో ఆడిటోరియాన్ని రామోజీ ఫౌండేషన్‌ తీర్చిదిద్దింది. అంతర్జాతీయ సమావేశాలు, పరిశోధన సెమినార్లకు ఈ ఆడిటోరియం ఉపయుక్తం కానుంది. విశిష్ఠ ఉపన్యాసాలు, విద్యాసంబంధ కార్యక్రమాలకు వేదికగా రామోజీరావు ఆడిటోరియం ఉపయోగపడనుంది.  రామోజీరావు ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతోంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. అంతర్జాతీయ సమావేశాలు, పరిశోధన సెమినార్లకు ఈ ఆడిటోరియం ఉపయుక్తం కానుంది. విశిష్ఠ ఉపన్యాసాలు, విద్యాసంబంధ కార్యక్రమాలకు వేదికగా రామోజీరావు ఆడిటోరియం ఉపయోగపడనుంది.  రామోజీరావు ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతోంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Ramoji Auditorium inauguration ceremony at ISB Live : హైదరాబాద్‌లోని ప్రఖ్యాత ఇండియన్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ బిజినెస్‌-(ఐఎస్​బీ)లో రామోజీరావు ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం భారతదేశపు తొలి మహిళా వాద్య సింఫనీ బ్యాండ్- సురాంజలి సంగీత విభావరి జరగనుంది. ఐఎస్‌బీలో జరుగుతున్న ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. రూ.30 కోట్ల నిధులతో 450 మంది విద్యార్థులు కూర్చునే విధంగా ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలతో ఆడిటోరియాన్ని రామోజీ ఫౌండేషన్‌ తీర్చిదిద్దింది. అంతర్జాతీయ సమావేశాలు, పరిశోధన సెమినార్లకు ఈ ఆడిటోరియం ఉపయుక్తం కానుంది. విశిష్ఠ ఉపన్యాసాలు, విద్యాసంబంధ కార్యక్రమాలకు వేదికగా రామోజీరావు ఆడిటోరియం ఉపయోగపడనుంది.  రామోజీరావు ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతోంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. అంతర్జాతీయ సమావేశాలు, పరిశోధన సెమినార్లకు ఈ ఆడిటోరియం ఉపయుక్తం కానుంది. విశిష్ఠ ఉపన్యాసాలు, విద్యాసంబంధ కార్యక్రమాలకు వేదికగా రామోజీరావు ఆడిటోరియం ఉపయోగపడనుంది.  రామోజీరావు ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతోంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

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TAGGED:

RAMOJI AUDITORIUM INAUGURATION
రామోజీ ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవం
SURANJALI AT RAMOJI AUDITORIUM
RAMOJI INAUGURATION
RAMOJI AUDITORIUM INAUGURATION LIVE

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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