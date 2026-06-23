ETV Bharat / Videos

LIVE: 'పెద్ది' బ్లాక్​బస్టర్​ ఈవెంట్​ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAM CHARAN PEDDI MOVIE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Ram Charan Peddi Movie Blockbuster (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 23, 2026 at 8:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ram Charan Peddi Movie Blockbuster LIVE: రామ్‌చరణ్‌ హీరోగా, శివరాజ్‌కుమార్‌, జాన్వీకపూర్‌, జగపతిబాబు, దివ్యేందు, బొమన్‌ ఇరానీ, రవి కిషన్‌ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించిన పెద్ది సినిమా థియేటర్లలో హిట్​ టాక్​ అందుకుంది. బాక్సాఫీస్​ వద్ద వసూళ్ల వర్షం కురిపించింది. ఈ సినిమాలో రామ్​చరణ్​ నటనకు ఎన్నో ప్రశంసలు వచ్చాయి. ఈ సినిమాకు ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ సంగీతం అందించగా, ఆర్‌.రత్నవేలు సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్‌ నవీన్‌ నూలి పని చేశారు. వెంకట సతీశ్‌ కిలారు, ఇషాన్‌ సక్సేనా నిర్మాతలుగా ఉన్నారు. బుచ్చిబాబు సానా రచన, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. 04-06-2026న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది.

తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులు అత్యంత ఆసక్తికరంగా ఎదురు చూసిన సినిమాల్లో ‘పెద్ది’ ఒకటి. రెండో సినిమానే రామ్‌చరణ్‌ను డైరెక్ట్‌ చేసే అవకాశం బుచ్చిబాబుకు రావడం, జాన్వీకపూర్‌ కథానాయికగా నటించడం, ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ సంగీతం ఇలా అన్నీ ఈ సినిమాపై అంచనాలను పెంచాయి. రిలీజ్​ అనంతరం ‘పెద్ది’ ఆ అంచనాలను అందుకుంది? రామ్‌చరణ్‌కు విజయాన్ని అందించింది. ఇప్పుడు ఆ విజయాన్ని టీమ్​ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మెగాస్టార్​ చిరంజీవి హాజరయ్యారు. ప్రస్తుతం పెద్ది సినిమా సక్సెస్​మీట్​ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Ram Charan Peddi Movie Blockbuster LIVE: రామ్‌చరణ్‌ హీరోగా, శివరాజ్‌కుమార్‌, జాన్వీకపూర్‌, జగపతిబాబు, దివ్యేందు, బొమన్‌ ఇరానీ, రవి కిషన్‌ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించిన పెద్ది సినిమా థియేటర్లలో హిట్​ టాక్​ అందుకుంది. బాక్సాఫీస్​ వద్ద వసూళ్ల వర్షం కురిపించింది. ఈ సినిమాలో రామ్​చరణ్​ నటనకు ఎన్నో ప్రశంసలు వచ్చాయి. ఈ సినిమాకు ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ సంగీతం అందించగా, ఆర్‌.రత్నవేలు సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్‌ నవీన్‌ నూలి పని చేశారు. వెంకట సతీశ్‌ కిలారు, ఇషాన్‌ సక్సేనా నిర్మాతలుగా ఉన్నారు. బుచ్చిబాబు సానా రచన, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. 04-06-2026న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది.

తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులు అత్యంత ఆసక్తికరంగా ఎదురు చూసిన సినిమాల్లో ‘పెద్ది’ ఒకటి. రెండో సినిమానే రామ్‌చరణ్‌ను డైరెక్ట్‌ చేసే అవకాశం బుచ్చిబాబుకు రావడం, జాన్వీకపూర్‌ కథానాయికగా నటించడం, ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ సంగీతం ఇలా అన్నీ ఈ సినిమాపై అంచనాలను పెంచాయి. రిలీజ్​ అనంతరం ‘పెద్ది’ ఆ అంచనాలను అందుకుంది? రామ్‌చరణ్‌కు విజయాన్ని అందించింది. ఇప్పుడు ఆ విజయాన్ని టీమ్​ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మెగాస్టార్​ చిరంజీవి హాజరయ్యారు. ప్రస్తుతం పెద్ది సినిమా సక్సెస్​మీట్​ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

PEDDI MEGA BLOCKBUSTER EVENT LIVE
PEDDI SUCCESS MEET LIVE
RAM CHARAN PEDDI MOVIE
BUCHHIBABU PEDDI
RAM CHARAN PEDDI MOVIE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Padma Awards

LIVE : 'పద్మ' అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

June 23, 2026 at 5:19 PM IST
basavatarakam silver jubilee Hyderabad

LIVE : బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్‌ క్యాన్సర్‌ హాస్పిటల్‌ రజతోత్సవ వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

June 22, 2026 at 6:24 PM IST
INTERNATIONAL YOGA DAY

LIVE : దేశవ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

June 21, 2026 at 6:54 AM IST
TG 20 LEAGUE CAPTAINS

LIVE : టీజీ-20 లీగ్ కెప్టెన్ల మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

June 20, 2026 at 5:33 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.