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LIVE: 'పెద్ది' బ్లాక్​బస్టర్​ ఈవెంట్​ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAM CHARAN PEDDI BLOCKBUSTER LIVE

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Ram Charan Peddi Movie Blockbuster LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 7:57 PM IST

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Ram Charan Peddi Movie Blockbuster LIVE: రామ్‌చరణ్‌ హీరోగా, శివరాజ్‌కుమార్‌, జాన్వీకపూర్‌, జగపతిబాబు, దివ్యేందు, బొమన్‌ ఇరానీ, రవి కిషన్‌ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించిన పెద్ది సినిమా థియేటర్లలో హిట్​ టాక్​ అందుకుంది. బాక్సాఫీస్​ వద్ద వసూళ్ల వర్షం కురిపించింది. ఈ సినిమాలో రామ్​చరణ్​ నటనకు ఎన్నో ప్రశంసలు వచ్చాయి. ఈ సినిమాకు ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ సంగీతం అందించగా, ఆర్‌.రత్నవేలు సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్‌ నవీన్‌ నూలి పని చేశారు. వెంకట సతీశ్‌ కిలారు, ఇషాన్‌ సక్సేనా నిర్మాతలుగా ఉన్నారు. బుచ్చిబాబు సానా రచన, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. 04-06-2026న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది.

తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులు అత్యంత ఆసక్తికరంగా ఎదురు చూసిన సినిమాల్లో ‘పెద్ది’ ఒకటి. రెండో సినిమానే రామ్‌చరణ్‌ను డైరెక్ట్‌ చేసే అవకాశం బుచ్చిబాబుకు రావడం, జాన్వీకపూర్‌ కథానాయికగా నటించడం, ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ సంగీతం ఇలా అన్నీ ఈ సినిమాపై అంచనాలను పెంచాయి. రిలీజ్​ అనంతరం ‘పెద్ది’ ఆ అంచనాలను అందుకుంది? రామ్‌చరణ్‌కు విజయాన్ని అందించింది. ఇప్పుడు ఆ విజయాన్ని టీమ్​ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మెగాస్టార్​ చిరంజీవి హాజరయ్యారు. ప్రస్తుతం పెద్ది సినిమా సక్సెస్​మీట్​ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Ram Charan Peddi Movie Blockbuster LIVE: రామ్‌చరణ్‌ హీరోగా, శివరాజ్‌కుమార్‌, జాన్వీకపూర్‌, జగపతిబాబు, దివ్యేందు, బొమన్‌ ఇరానీ, రవి కిషన్‌ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించిన పెద్ది సినిమా థియేటర్లలో హిట్​ టాక్​ అందుకుంది. బాక్సాఫీస్​ వద్ద వసూళ్ల వర్షం కురిపించింది. ఈ సినిమాలో రామ్​చరణ్​ నటనకు ఎన్నో ప్రశంసలు వచ్చాయి. ఈ సినిమాకు ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ సంగీతం అందించగా, ఆర్‌.రత్నవేలు సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్‌ నవీన్‌ నూలి పని చేశారు. వెంకట సతీశ్‌ కిలారు, ఇషాన్‌ సక్సేనా నిర్మాతలుగా ఉన్నారు. బుచ్చిబాబు సానా రచన, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. 04-06-2026న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది.

తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులు అత్యంత ఆసక్తికరంగా ఎదురు చూసిన సినిమాల్లో ‘పెద్ది’ ఒకటి. రెండో సినిమానే రామ్‌చరణ్‌ను డైరెక్ట్‌ చేసే అవకాశం బుచ్చిబాబుకు రావడం, జాన్వీకపూర్‌ కథానాయికగా నటించడం, ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ సంగీతం ఇలా అన్నీ ఈ సినిమాపై అంచనాలను పెంచాయి. రిలీజ్​ అనంతరం ‘పెద్ది’ ఆ అంచనాలను అందుకుంది? రామ్‌చరణ్‌కు విజయాన్ని అందించింది. ఇప్పుడు ఆ విజయాన్ని టీమ్​ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మెగాస్టార్​ చిరంజీవి హాజరయ్యారు. ప్రస్తుతం పెద్ది సినిమా సక్సెస్​మీట్​ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

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RAM CHARAN PEDDI BLOCKBUSTER LIVE

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