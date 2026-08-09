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వీ సపోర్ట్​​ రంగనాథ్ -​ గచ్చిబౌలిలో హైడ్రాకు మద్దతుగా ర్యాలీ - హైడ్రాకుసపోర్ట్ చేసినజనార్ధన్ కాలనీ

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హైడ్రాకు మద్దతుగా ర్యాలి నిర్వహించిన జనార్దన్​హిల్స్​ కాలనీవాసులు (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2026 at 4:31 PM IST

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Janardhan Hills Rally : హైడ్రాకు మద్దతుగా హైదరాబాద్‌ గచ్చిబౌలిలో ర్యాలీ నిర్వహించారు. హైడ్రా నిర్ణయాలకు అనుకూలంగా ప్లకార్డులు ప్రదర్శిస్తూ జనార్దన్‌హిల్స్‌ కాలనీ వాసులు ర్యాలీ చేపట్టారు. హైడ్రా అధికారులు ఆక్రమణకు గురైన పార్కు స్థలాన్ని రక్షించి, 3 నెలల్లో పార్కు అప్పజెప్పినట్లు తెలిపారు. జనార్ధన్​హిల్స్ రెసిడెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ వెంకట రమణ, సెక్రటరీ సుధాకర్, ట్రెజరర్ నవీన సహా కాలనీ వాసులందరూ ఐకమత్యంగా ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. 

రూ.కోట్ల విలువైన పార్క్​ను హైడ్రా కాపాడిందని వారంతా కొనియాడారు. పార్క్ అందుబాటులోకి రావడం వలన అన్ని వయసుల వారు వ్యాయామం చేసుకోవడానికి బాగుందని స్థానిక మహిళలు లావణ్య, రష్మి చెబుతున్నారు. గతంలో ఈ సమస్యను ఎవరికి చెప్పాలో తెలియక ఆందోళన చెందామన్నారు. కొంతకాలంగా హైడ్రా మంచి పనులు చేయడం చూసి కాలనీ వాసులందరం ప్రభుత్వ స్థలం ఆక్రమణలకు గురైన విషయం స్థానిక ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి, హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్​కు ఫిర్యాదు చేశామని చెప్పారు. హైడ్రా టీమ్ తక్షణమే స్పందించి సమస్య పరిష్కరించిందని కాలనీవాసులు చెబుతున్నారు.

Janardhan Hills Rally : హైడ్రాకు మద్దతుగా హైదరాబాద్‌ గచ్చిబౌలిలో ర్యాలీ నిర్వహించారు. హైడ్రా నిర్ణయాలకు అనుకూలంగా ప్లకార్డులు ప్రదర్శిస్తూ జనార్దన్‌హిల్స్‌ కాలనీ వాసులు ర్యాలీ చేపట్టారు. హైడ్రా అధికారులు ఆక్రమణకు గురైన పార్కు స్థలాన్ని రక్షించి, 3 నెలల్లో పార్కు అప్పజెప్పినట్లు తెలిపారు. జనార్ధన్​హిల్స్ రెసిడెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ వెంకట రమణ, సెక్రటరీ సుధాకర్, ట్రెజరర్ నవీన సహా కాలనీ వాసులందరూ ఐకమత్యంగా ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. 

రూ.కోట్ల విలువైన పార్క్​ను హైడ్రా కాపాడిందని వారంతా కొనియాడారు. పార్క్ అందుబాటులోకి రావడం వలన అన్ని వయసుల వారు వ్యాయామం చేసుకోవడానికి బాగుందని స్థానిక మహిళలు లావణ్య, రష్మి చెబుతున్నారు. గతంలో ఈ సమస్యను ఎవరికి చెప్పాలో తెలియక ఆందోళన చెందామన్నారు. కొంతకాలంగా హైడ్రా మంచి పనులు చేయడం చూసి కాలనీ వాసులందరం ప్రభుత్వ స్థలం ఆక్రమణలకు గురైన విషయం స్థానిక ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి, హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్​కు ఫిర్యాదు చేశామని చెప్పారు. హైడ్రా టీమ్ తక్షణమే స్పందించి సమస్య పరిష్కరించిందని కాలనీవాసులు చెబుతున్నారు.

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TAGGED:

HYDRA COMMISSIONER RANGANATH
HYDRA DECISIONS ON JANARDHAN
COLONY RESIDENTS SUPPORT HYDRA
హైడ్రాకుసపోర్ట్ చేసినజనార్ధన్ కాలనీ
JANARDHAN HILLS RALLY

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