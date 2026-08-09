వీ సపోర్ట్ రంగనాథ్ - గచ్చిబౌలిలో హైడ్రాకు మద్దతుగా ర్యాలీ - హైడ్రాకుసపోర్ట్ చేసినజనార్ధన్ కాలనీ
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Published : August 9, 2026 at 4:31 PM IST
Janardhan Hills Rally : హైడ్రాకు మద్దతుగా హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలిలో ర్యాలీ నిర్వహించారు. హైడ్రా నిర్ణయాలకు అనుకూలంగా ప్లకార్డులు ప్రదర్శిస్తూ జనార్దన్హిల్స్ కాలనీ వాసులు ర్యాలీ చేపట్టారు. హైడ్రా అధికారులు ఆక్రమణకు గురైన పార్కు స్థలాన్ని రక్షించి, 3 నెలల్లో పార్కు అప్పజెప్పినట్లు తెలిపారు. జనార్ధన్హిల్స్ రెసిడెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ వెంకట రమణ, సెక్రటరీ సుధాకర్, ట్రెజరర్ నవీన సహా కాలనీ వాసులందరూ ఐకమత్యంగా ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు.
రూ.కోట్ల విలువైన పార్క్ను హైడ్రా కాపాడిందని వారంతా కొనియాడారు. పార్క్ అందుబాటులోకి రావడం వలన అన్ని వయసుల వారు వ్యాయామం చేసుకోవడానికి బాగుందని స్థానిక మహిళలు లావణ్య, రష్మి చెబుతున్నారు. గతంలో ఈ సమస్యను ఎవరికి చెప్పాలో తెలియక ఆందోళన చెందామన్నారు. కొంతకాలంగా హైడ్రా మంచి పనులు చేయడం చూసి కాలనీ వాసులందరం ప్రభుత్వ స్థలం ఆక్రమణలకు గురైన విషయం స్థానిక ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి, హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్కు ఫిర్యాదు చేశామని చెప్పారు. హైడ్రా టీమ్ తక్షణమే స్పందించి సమస్య పరిష్కరించిందని కాలనీవాసులు చెబుతున్నారు.
Janardhan Hills Rally : హైడ్రాకు మద్దతుగా హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలిలో ర్యాలీ నిర్వహించారు. హైడ్రా నిర్ణయాలకు అనుకూలంగా ప్లకార్డులు ప్రదర్శిస్తూ జనార్దన్హిల్స్ కాలనీ వాసులు ర్యాలీ చేపట్టారు. హైడ్రా అధికారులు ఆక్రమణకు గురైన పార్కు స్థలాన్ని రక్షించి, 3 నెలల్లో పార్కు అప్పజెప్పినట్లు తెలిపారు. జనార్ధన్హిల్స్ రెసిడెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ వెంకట రమణ, సెక్రటరీ సుధాకర్, ట్రెజరర్ నవీన సహా కాలనీ వాసులందరూ ఐకమత్యంగా ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు.
రూ.కోట్ల విలువైన పార్క్ను హైడ్రా కాపాడిందని వారంతా కొనియాడారు. పార్క్ అందుబాటులోకి రావడం వలన అన్ని వయసుల వారు వ్యాయామం చేసుకోవడానికి బాగుందని స్థానిక మహిళలు లావణ్య, రష్మి చెబుతున్నారు. గతంలో ఈ సమస్యను ఎవరికి చెప్పాలో తెలియక ఆందోళన చెందామన్నారు. కొంతకాలంగా హైడ్రా మంచి పనులు చేయడం చూసి కాలనీ వాసులందరం ప్రభుత్వ స్థలం ఆక్రమణలకు గురైన విషయం స్థానిక ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి, హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్కు ఫిర్యాదు చేశామని చెప్పారు. హైడ్రా టీమ్ తక్షణమే స్పందించి సమస్య పరిష్కరించిందని కాలనీవాసులు చెబుతున్నారు.