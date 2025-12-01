ETV Bharat / Videos

LIVE : రాజ్యసభ సమావేశాలు మొదటి రోజు ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAJYA SABHA SESSION LIVE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 11:03 AM IST

Updated : December 1, 2025 at 1:06 PM IST

Rajyasabha Sessions Live : నేటి నుంచి ప్రారంభంకానున్న పార్లమెంటు సమావేశాల నేపథ్యంలో ఆదివారం దిల్లీలో అఖిలపక్ష సమావేశం జరిగింది. 2 గంటలపాటు జరిగిన ఈ సమావేశంలో 36 రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన 50 మంది ప్రతినిధులు దీనికి హాజరయ్యారు. పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాల్లో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(సర్‌)పై చర్చించాల్సిందేనని ప్రతిపక్షాలు డిమాండు చేశాయి. దీంతోపాటు దిల్లీ పేలుడు నేపథ్యంలో జాతీయ భద్రత, కార్మిక కోడ్‌లపైనా చర్చించాలని కోరాయి. అయితే ఈ అంశాలపై ప్రభుత్వం ఎటువంటి హామీ ఇవ్వలేదు. సభలు సజావుగా సాగేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని, స్తంభింపజేయవద్దని విజ్ఞప్తి చేసింది. 

సాధారణంగా పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు 20 రోజులపాటు (పని దినాలు) జరుగుతాయి. కానీ ఈసారి వాటిని 15 రోజులకే కుదించారు. దీనిపై ప్రతిపక్షాలు అసంతృప్తి వ్యక్త చేశాయి. అణు ఇంధన బిల్లు-2025 ఈ సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. దీంతోపాటు ఉన్నత విద్య, మరో 8 బిల్లులు సభకు రానున్నాయి. ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సమావేశం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం  

