LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - RAJYASABHA SESSIONS

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 11:01 AM IST

Rajya Sabha Sessions Live: పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు మూడో రోజు కొనసాగుతున్నాయి. ‘వందేమాతరం’ 150వ వార్షికోత్సవాలను పురస్కరించుకొని ఆ గేయంపై పార్లమెంటులో ప్రత్యేక చర్చ జరగనుంది. రాజ్యసభలో వందేమాతరంపై చర్చను కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌ షా మంగళవారం ప్రారంభిస్తారు. ఆయన తర్వాత కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి జె.పి.నడ్డా ప్రసంగిస్తారు. ఎన్నికల సంస్కరణలపై లోక్‌సభ మంగళ, బుధవారాల్లో చర్చిస్తుంది. అందులో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్‌), ఓటర్ల జాబితా సహా పలు అంశాలు ఉంటాయి. లోక్‌సభ విపక్ష నేత రాహుల్‌గాంధీ వాటిపై మాట్లాడతారు. ఎన్నికల సంస్కరణలపై ఎగువ సభలో బుధ, గురువారాల్లో చర్చ జరుగుతుంది. లోక్‌సభలో ప్రధాని మోదీ దాన్ని ప్రారంభిస్తారు. అనంతరం రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ ప్రసంగిస్తారు. మొత్తంగా ఈ చర్చ కోసం దిగువ సభలో 10 గంటల సమయాన్ని కేటాయించారు. విపక్ష కాంగ్రెస్‌ తరఫున ‘వందేమాతరం’పై లోక్‌సభలో పార్టీ ఉప నేత గౌరవ్‌ గొగొయ్, ఎంపీ ప్రియాంకాగాంధీ వాద్రా తదితరులు మాట్లాడతారు. 

TAGGED:

RAJYA SABHA SESSIONS LIVE
రాజ్యసభ సమావేశాలు
WINTER SESSIONS OF PARLIAMENT
పార్లమెంటు సమావేశాలు
RAJYASABHA SESSIONS

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

