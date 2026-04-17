LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAJYA SABHA SESSION LIVE

Rajya Sabha Session LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 11:01 AM IST

Updated : April 17, 2026 at 1:06 PM IST

Rajya Sabha Session LIVE: దేశ రాజకీయాలను కీలక మలుపు తిప్పే అవకాశం ఉన్న మూడు ప్రధాన బిల్లులైన మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలు, నియోజక వర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్), కొత్త డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏర్పాటు వంటి అంశాలపై ఉభయసభల్లో చర్చ జరుగుతుంది. గురువారం జరిగిన రాజ్యసభ సమావేశాల్లో ఆంధ్ర-తెలంగాణ విభజనను పాకిస్తాన్ ఏర్పాటుతో పోలుస్తూ బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వీ సూర్య చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపాయి. మరోవైపు నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్) బిల్లుపై చర్చ జరిగింది, ఈ బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వబోమని కాంగ్రెస్ నాయకుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే స్పష్టం చేశారు.

ఈ బిల్లులపై దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది. మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లులు పార్లమెంటులో గట్టెక్కాలంటే సంఖ్యాబలం ఎలా అనేది ఇంకా ప్రశ్నార్థకంగానే ఉంది. రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు గట్టెక్కాలంటే మొత్తం సభ్యుల సంఖ్యలో 50 శాతానికి పైగా హాజరవ్వాలి. ఓటింగుకు హాజరైన వారిలో మూడింట రెండొంతుల మంది అనుకూలంగా ఓటు వేయాలి. ఏరకంగా చూసినా బిల్లు నెగ్గటానికి అవసరమైన సంఖ్య అధికార పార్టీకి లేదు. లోక్‌సభలో నెగ్గకుంటే బిల్లు రాజ్యసభకు వెళ్లదు. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

RAJYA SABHA LIVE
WOMEN RESERVATION BILL
DELIMITATION BILL IN PARLIAMEN
PARLIAMENT SESSION LIVE
RAJYA SABHA SESSION LIVE

ఇలాంటి కథనాలు

Lok Sabha Special Session Live

LIVE: లోక్​సభ సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

April 17, 2026 at 11:09 AM IST
Lok Sabha LIVE

LIVE: లోక్‌సభలో 3 కీలక బిల్లులపై చర్చ- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

April 16, 2026 at 11:01 AM IST
Rajya Sabha LIVE

LIVE: పార్లమెంట్​లో 3 కీలక బిల్లులు - రాజ్యసభ సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

April 16, 2026 at 11:00 AM IST
Chandrababu Inaugurated Quantum Reference Facility at Amaravati LIVE

LIVE: క్వాంటం కంప్యూటర్‌ టెస్ట్‌ బెడ్లను ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

April 14, 2026 at 2:12 PM IST

