LIVE : రెండో రోజు రాజ్యసభ సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAJYA SABHA SESSION 2ND DAY LIVE

Published : December 2, 2025 at 11:15 AM IST

Updated : December 2, 2025 at 11:54 AM IST

Rajya Sabha Session 2nd Day Live : రెండోరోజు రాజ్యసభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. సోమవారం రాజ్యసభ ఛైర్మన్‌గా తొలిసారి సభలో అడుగుపెట్టిన ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్‌కు కాంగ్రెస్‌ పక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ ఛైర్మన్‌ ధన్‌ఖడ్‌ ఆకస్మికంగా వైదొలగడాన్ని ఆయన ప్రస్తావించడంతో అధికారపక్ష సభ్యులు అభ్యంతరం తెలిపారు. సోమవారం సభలో ఖర్గే కొద్దిసేపు మాట్లాడారు. ఇరు పక్షాల మధ్య సమతూకం పాటించాలని, ప్రతిపక్ష సభ్యులు సమస్యలను లేవనెత్తడానికి అవకాశం ఇవ్వాలని కొత్త ఛైర్మన్‌ను కోరారు. రాధాకృష్ణన్‌ కాంగ్రెస్‌ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వారేనని తెలిపారు. సభ సజావుగా సాగడానికి సహకరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా జులై 21న ధన్‌ఖడ్‌ ఆకస్మికంగా రాజీనామా చేయడాన్ని ఖర్గే ప్రశ్నించారు. పార్లమెంటరీ చరిత్రలోనే ఇదో అనూహ్య పరిణామమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఆయనకు వీడ్కోలు పలికే కార్యక్రమాన్నీ నిర్వహించకపోవడం తనను బాధించిందని తెలిపారు. తమపై ప్రధాని మోదీ సభ బయట ఆరోపణలు చేశారని, దానికి తాము సభలోనే బదులిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

WINTER SESSION DAY 2
RAJYA SABHA LIVE
RAJYA SABHA ABOUT SIR
RAJYA SABHA WINTER SESSION
RAJYA SABHA SESSION 2ND DAY LIVE

