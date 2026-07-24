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Live: రాజ్యసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - RAJYA SABHA LIVE

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Rajya Sabha Sessions Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 11:03 AM IST

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Updated : July 24, 2026 at 11:25 AM IST

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Rajya Sabha Sessions Live: రాజ్యసభ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య వాడీవేడిగా చర్చ జరుగుతోంది. నాలుగో రోజు గురువారం వరుసగా ప్రతిష్టంభన నెలకొంది. 'జాతీయ అర్హత ప్రవేశ పరీక్ష' (నీట్) ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ అంశం రాజ్యసభను కుదిపేసింది. ఈ లీకేజీ విషయంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, విద్యార్థుల పట్ల పోలీసుల కఠిన వైఖరిపై కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రతిపక్ష సభ్యులు రాజ్యసభలో గళం విప్పి నినాదాలు చేశారు. నీట్ లీకేజీపై చర్చ జరగాలని ప్రతిపక్షం ఒక అభిప్రాయాన్ని కల్పిస్తూనే, అదే సమయంలో ఏదో ఒక సాకుతో చర్చ జరగకుండా కొత్త షరతులు విధిస్తున్నారని మంత్రి రిజిజు ఆరోపించారు. చర్చకు సంబంధించిన విధివిధానాలను రాజ్యసభ ఛైర్మన్ నిర్ణయిస్తారని ఆయన పేర్కొన్నారు. పరిస్థితి అసాధారణంగా ఉన్నందున, సభ ఇతర కార్యకలాపాలను పక్కనపెట్టి, రూల్ 267 కింద ప్రత్యేకంగా ఈ అంశంపైనే చర్చ జరపాలని ప్రతిపక్ష నాయకుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే తదితరులు కోరారు. 

Rajya Sabha Sessions Live: రాజ్యసభ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య వాడీవేడిగా చర్చ జరుగుతోంది. నాలుగో రోజు గురువారం వరుసగా ప్రతిష్టంభన నెలకొంది. 'జాతీయ అర్హత ప్రవేశ పరీక్ష' (నీట్) ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ అంశం రాజ్యసభను కుదిపేసింది. ఈ లీకేజీ విషయంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, విద్యార్థుల పట్ల పోలీసుల కఠిన వైఖరిపై కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రతిపక్ష సభ్యులు రాజ్యసభలో గళం విప్పి నినాదాలు చేశారు. నీట్ లీకేజీపై చర్చ జరగాలని ప్రతిపక్షం ఒక అభిప్రాయాన్ని కల్పిస్తూనే, అదే సమయంలో ఏదో ఒక సాకుతో చర్చ జరగకుండా కొత్త షరతులు విధిస్తున్నారని మంత్రి రిజిజు ఆరోపించారు. చర్చకు సంబంధించిన విధివిధానాలను రాజ్యసభ ఛైర్మన్ నిర్ణయిస్తారని ఆయన పేర్కొన్నారు. పరిస్థితి అసాధారణంగా ఉన్నందున, సభ ఇతర కార్యకలాపాలను పక్కనపెట్టి, రూల్ 267 కింద ప్రత్యేకంగా ఈ అంశంపైనే చర్చ జరపాలని ప్రతిపక్ష నాయకుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే తదితరులు కోరారు. 

Last Updated : July 24, 2026 at 11:25 AM IST

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