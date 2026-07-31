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LIVE : రాజ్యసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - RAJYA SABHA SESSION 2026 LIVE

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రాజ్యసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 31, 2026 at 11:04 AM IST

|

Updated : July 31, 2026 at 11:23 AM IST

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Rajya Sabha Session Live : రాజ్యసభ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య వాడీవేడిగా చర్చ జరుగుతోంది. పబ్లిక్‌ పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక బిల్లుపై చర్చిస్తున్నారు. పేపర్‌ లీకులకు పాల్పడే వారిని కఠినంగా శిక్షించే దిశగా 2024 నాటి ప్రవేశ పరీక్షల (అక్రమ పద్ధతుల నివారణ) చట్ట సవరణ బిల్లును కేంద్రం రూపొందించింది. ఈ చట్టాన్ని సవరించేందుకు ఇటీవల ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేబినెట్​ సమావేశంలో నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ నిరోధక బిల్లుకు రాజ్యసభ ఆమోదం తెలిపింది. విపక్షాల ఆందోళనల నడుమ మూజువాణి ఓటుతో బిల్లు ఆమోదం పొందింది. ఈ బిల్లుకు ఇప్పటికే లోక్‌సభ ఆమోదం తెలిపిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ నిరోధానికి ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ‘పబ్లిక్‌ పరీక్షల (అనుచిత పద్ధతుల నివారణ) సవరణ బిల్లు 2026’ ఉభయ సభలు ఆమోదం తెలిపాయి. ప్రస్తుత సమావేశాల్లో నీట్‌ లీకేజీ అంశం కీలకంగా మారింది. ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సమావేశం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Rajya Sabha Session Live : రాజ్యసభ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య వాడీవేడిగా చర్చ జరుగుతోంది. పబ్లిక్‌ పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక బిల్లుపై చర్చిస్తున్నారు. పేపర్‌ లీకులకు పాల్పడే వారిని కఠినంగా శిక్షించే దిశగా 2024 నాటి ప్రవేశ పరీక్షల (అక్రమ పద్ధతుల నివారణ) చట్ట సవరణ బిల్లును కేంద్రం రూపొందించింది. ఈ చట్టాన్ని సవరించేందుకు ఇటీవల ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేబినెట్​ సమావేశంలో నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ నిరోధక బిల్లుకు రాజ్యసభ ఆమోదం తెలిపింది. విపక్షాల ఆందోళనల నడుమ మూజువాణి ఓటుతో బిల్లు ఆమోదం పొందింది. ఈ బిల్లుకు ఇప్పటికే లోక్‌సభ ఆమోదం తెలిపిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ నిరోధానికి ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ‘పబ్లిక్‌ పరీక్షల (అనుచిత పద్ధతుల నివారణ) సవరణ బిల్లు 2026’ ఉభయ సభలు ఆమోదం తెలిపాయి. ప్రస్తుత సమావేశాల్లో నీట్‌ లీకేజీ అంశం కీలకంగా మారింది. ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సమావేశం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Last Updated : July 31, 2026 at 11:23 AM IST

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RAJYA SABHA SESSION LIVE
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RAJYA SABHA LIVE
RAJYA SABHA SESSION 2026 LIVE
RAJYA SABHA MONSOON SESSION LIVE

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