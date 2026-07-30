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LIVE : రాజ్యసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - MONSOON SESSION 2026 LIVE

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Rajya Sabha Session Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 11:01 AM IST

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Rajya Sabha Session Live : రాజ్యసభ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య వాడీవేడిగా చర్చ జరుగుతోంది. పబ్లిక్‌ పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక బిల్లుపై చర్చిస్తున్నారు. పేపర్‌ లీకులకు పాల్పడే వారిని కఠినంగా శిక్షించే దిశగా 2024 నాటి ప్రవేశ పరీక్షల (అక్రమ పద్ధతుల నివారణ) చట్ట సవరణ బిల్లును కేంద్రం రూపొందించింది. ఈ చట్టాన్ని సవరించేందుకు ఇటీవల ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేబినెట్​ సమావేశంలో నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుత సమావేశాల్లో నీట్‌ లీకేజీ అంశం కీలకంగా మారింది. మరోవైపు విపక్షం ఆందోళనతో రాజ్యసభలో గందరగోళం నెలకొంది. సమావేశం మొదలైన క్షణాల్లోనే మొదటిసారి వాయిదా పడింది. మళ్లీ సభ సమావేశమైనప్పుడు పోలీసుల తీరుపై హోంమంత్రి అమిత్‌ షా సభకు సమాధానం ఇవ్వాలని విపక్ష సభ్యులు డిమాండ్‌ చేశారు. నినాదాలు, ఆందోళన మధ్య సభను ఇప్పటికే పలుమార్లు వాయిదా వేశారు. ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సమావేశం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Rajya Sabha Session Live : రాజ్యసభ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య వాడీవేడిగా చర్చ జరుగుతోంది. పబ్లిక్‌ పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక బిల్లుపై చర్చిస్తున్నారు. పేపర్‌ లీకులకు పాల్పడే వారిని కఠినంగా శిక్షించే దిశగా 2024 నాటి ప్రవేశ పరీక్షల (అక్రమ పద్ధతుల నివారణ) చట్ట సవరణ బిల్లును కేంద్రం రూపొందించింది. ఈ చట్టాన్ని సవరించేందుకు ఇటీవల ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేబినెట్​ సమావేశంలో నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుత సమావేశాల్లో నీట్‌ లీకేజీ అంశం కీలకంగా మారింది. మరోవైపు విపక్షం ఆందోళనతో రాజ్యసభలో గందరగోళం నెలకొంది. సమావేశం మొదలైన క్షణాల్లోనే మొదటిసారి వాయిదా పడింది. మళ్లీ సభ సమావేశమైనప్పుడు పోలీసుల తీరుపై హోంమంత్రి అమిత్‌ షా సభకు సమాధానం ఇవ్వాలని విపక్ష సభ్యులు డిమాండ్‌ చేశారు. నినాదాలు, ఆందోళన మధ్య సభను ఇప్పటికే పలుమార్లు వాయిదా వేశారు. ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సమావేశం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

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PARLIAMENT MONSOON SESSION
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MONSOON SESSION 2026 LIVE
RAJYA SABHA SESSION 2026 LIVE

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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