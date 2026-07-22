Live: మూడో రోజు రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - మూడోరోజు రాజ్యసభ సమావేశాలు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 11:01 AM IST|
Updated : July 22, 2026 at 11:09 AM IST
Rajya Sabha Session Live : రాజ్యసభ సమావేశాలు మూడో రోజు ప్రారంభమయ్యాయి. పార్లమెంటు సమావేశాల్లో వరసగా మంగళవారం ప్రతిష్టంభన నెలకొంది. నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఆందోళన, అయోధ్య రామాలయ కానుకల చోరీ అంశాలపై చర్చకు విపక్షాలు పట్టుబట్టి ఉభయసభల్లోనూ నిరసనలు తెలిపాయి. లోక్సభలో స్పీకర్ ఓంబిర్లా ప్రశ్నోత్తరాల సమయాన్ని ప్రారంభించగానే విపక్షాలు గళమెత్తాయి. నిబంధనల ప్రకారం చర్చకు అనుమతిస్తానని స్పీకర్ చెప్పారు. అయినా ప్రతిపక్షాలు వెనక్కి తగ్గలేదు. స్వల్ప విరామాలతో ఆరుసార్లు వాయిదాపడి మళ్లీ సమావేశమై నిన్న మళ్లీ వాయిదా పడింది. దిల్లీలో విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జిని నిరసిస్తూ రాజ్యసభలోనూ విపక్షాలు ఆందోళన చేశాయి. పోలీసుల చర్యను విపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే ఖండించారు. విపక్షాలకు దీటుగా అధికారపక్షం నినాదాలు చేసింది. లోక్సభ స్పీకర్తో విపక్ష నేత రాహుల్, వివిధ పార్టీల నేతలు విడిగా సమావేశమై విద్యార్థులపై కర్కశంగా వ్యవహరించిన తీరుపై సభలో సమగ్ర చర్చకు అనుమతించాలని కోరారు.
Rajya Sabha Session Live : రాజ్యసభ సమావేశాలు మూడో రోజు ప్రారంభమయ్యాయి. పార్లమెంటు సమావేశాల్లో వరసగా మంగళవారం ప్రతిష్టంభన నెలకొంది. నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఆందోళన, అయోధ్య రామాలయ కానుకల చోరీ అంశాలపై చర్చకు విపక్షాలు పట్టుబట్టి ఉభయసభల్లోనూ నిరసనలు తెలిపాయి. లోక్సభలో స్పీకర్ ఓంబిర్లా ప్రశ్నోత్తరాల సమయాన్ని ప్రారంభించగానే విపక్షాలు గళమెత్తాయి. నిబంధనల ప్రకారం చర్చకు అనుమతిస్తానని స్పీకర్ చెప్పారు. అయినా ప్రతిపక్షాలు వెనక్కి తగ్గలేదు. స్వల్ప విరామాలతో ఆరుసార్లు వాయిదాపడి మళ్లీ సమావేశమై నిన్న మళ్లీ వాయిదా పడింది. దిల్లీలో విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జిని నిరసిస్తూ రాజ్యసభలోనూ విపక్షాలు ఆందోళన చేశాయి. పోలీసుల చర్యను విపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే ఖండించారు. విపక్షాలకు దీటుగా అధికారపక్షం నినాదాలు చేసింది. లోక్సభ స్పీకర్తో విపక్ష నేత రాహుల్, వివిధ పార్టీల నేతలు విడిగా సమావేశమై విద్యార్థులపై కర్కశంగా వ్యవహరించిన తీరుపై సభలో సమగ్ర చర్చకు అనుమతించాలని కోరారు.