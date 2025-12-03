ETV Bharat / Videos

LIVE: మూడో రోజు రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAJYA SABHA DAY 3 LIVE

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 11:01 AM IST

1 Min Read
Rajya Sabha Sessions Day 3 LIVE : పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు మూడో రోజు కొనసాగుతున్నాయి. మంగళవారం జరిగిన రాజ్యసభలో పలు అంశాలపై చర్చల్లో భాగంగా అధికార, విపక్షాల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. 267 నిబంధన కింద చర్చకు అనేక పార్టీలు పట్టుపడుతున్నప్పుడు చర్చ చేపట్టాల్సిందేనని విపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే చెప్పారు. వాయిదా తీర్మానానికి ఇచ్చిన 21 నోటీసులను తిరస్కరిస్తున్నట్లు ఛైర్మన్‌ సి.పి.రాధాకృష్ణన్‌ ప్రకటించారు. ఏ ప్రాతిపదికన ఎవరి నోటీసులను తిరస్కరించారనేదైనా చెప్పాలని ఖర్గే ప్రశ్నించారు. వందేమాతరంపై కంటే సర్‌పై చర్చకు తొలి ప్రాధాన్యం ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం తిరస్కరించడంతో విపక్షఎంపీలు వాకౌట్‌ చేశారు. సైబర్‌ నేరాల నుంచి రక్షణ కోసం కొత్తగా వచ్చే సెల్‌ఫోన్లలో సంచార్‌ సాథీ యాప్‌ను ముందుగానే ఇన్‌స్టాల్‌ చేసి ఇవ్వాలన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశం తీవ్ర దుమారం రేపింది. ఇది ప్రజల వ్యక్తిగత జీవితాల్లోకి తొంగిచూసే చర్యని విపక్షాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. ఎవరితో సంప్రదించకుండా నియంతృత్వంతో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని ఆరోపించాయి. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

TAGGED:

PARLIAMENT WINTER SESSION UPDATES
RAJYASABHA SESSIONS LIVE
RAJYASABHA SESSIONS 2025
రాజ్యసభ సమావేశాలు
RAJYA SABHA DAY 3 LIVE

