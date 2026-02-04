LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAJYA SABHA LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 11:08 AM IST|
Updated : February 4, 2026 at 1:00 PM IST
Rajya Sabha LIVE: అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందం సాకారమవుతున్న వేళ పార్లమెంటు ఉభయసభల్లో విపక్షాలు భగ్గుమన్నాయి. అమెరికాతో ఒప్పందం గురించి మంగళవారం రాజ్యసభలో విపక్షాలు గళం వినిపించాయి. ఒప్పందం పూర్తి వివరాలను ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశాయి. ఆపరేషన్ సిందూర్ మాదిరిగా ఈ ఒప్పందం గురించి ముందుగా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటన చేశారని, ఆ తర్వాతే మన ప్రభుత్వం స్పందించిందని అబ్దుల్ వహాబ్ (ఐయూఎంఎల్) ఎద్దేవా చేశారు. రైతుల ప్రయోజనాలను కాపాడటంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని విపక్ష సభ్యులు ఆరోపించారు. రష్యా చమురు గురించి ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనపై ప్రభుత్వం స్పష్టతనివ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ఒప్పందంపై చర్చకు సభాపతి అనుమతించకపోవడంతో తృణమూల్ మినహా మిగతా విపక్ష సభ్యులు వాకౌట్ చేశారు. విపక్షం నైరాశ్యంలో ఉందని, ప్రతిదాంట్లోనూ చెడునే చూస్తోందని అధికారపక్షం విమర్శించింది. తమకు ఎలాంటి దాపరికం లేదని, ఒప్పందంపై ప్రభుత్వం తనంతతానుగా సవివర ప్రకటన చేస్తుందని రాజ్యసభాపక్ష నేత జె.పి.నడ్డా చెప్పారు. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
