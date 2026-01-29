ETV Bharat / Videos

LIVE : రాజ్యసభ బడ్జెట్‌ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - RAJYA SABHA SESSION 2ND DAY LIVE

Rajya Sabha Session 2nd Day LIVE (RS TV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 29, 2026 at 11:13 AM IST

1 Min Read
Rajya Sabha Session 2nd Day LIVE: పార్లమెంటు బడ్జెట్‌ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో రెండో రోజు రాజ్యసభలో చర్చ జరుగుతుంది. ప్రభుత్వం మంగళవారం నిర్వహించిన అఖిలపక్ష సమావేశంలో రక్షణశాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ అధ్యక్షతన భేటీ నిర్వహించింది. మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం స్థానంలో తీసుకువచ్చిన కొత్త చట్టం, సర్, అమెరికా సుంకాల ప్రభావం, విదేశాంగ విధానం, వాయు కాలుష్యం, పడిపోతున్న రూపాయి విలువ, 16 ఏళ్లలోపువారికి సామాజిక మాధ్యమాల నిషేధం వంటి పలు అంశాలను చర్చకు చేపట్టాలని విపక్ష నేతలు డిమాండ్‌ చేశారు. సమావేశాల్లో చర్చకు వచ్చే అంశాల వివరాలనైనా ప్రభుత్వం తమకు పంపిణీ చేయలేదని జైరాం రమేశ్‌ (కాంగ్రెస్‌), జాన్‌ బ్రిట్టాస్‌ (సీపీఎం) తదితరులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఫిబ్రవరి 13 వరకు బడ్జెట్​ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో పలు అంశాలపై సభ్యులు చర్చలు జరపనున్నారు. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

TAGGED:

PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026
RAJYA SABHA SESSION
PARLIAMENT BUDGET SESSIONS
BUDGET SESSION 2026 LIVE
RAJYA SABHA SESSION 2ND DAY LIVE

