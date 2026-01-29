ETV Bharat / Videos

LIVE: పార్లమెంటు బడ్జెట్‌ సమావేశాలు - రాజ్యసభలో చర్చ- ప్రత్యక్షప్రసారం - RAJYA SABHA LIVE

Rajya Sabha Session 2nd Day LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 11:02 AM IST

Rajya Sabha Session 2nd Day LIVE: పార్లమెంటు బడ్జెట్‌ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో రెండో రోజు రాజ్యసభలో చర్చ జరుగుతుంది. ‘మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం’ (ఎంజీనరేగా) రద్దు, ఓటర్ల జాబితా ‘ప్రత్యేక ముమ్మర సవరణ’ (సర్‌)లపై పార్లమెంటులో లేవనెత్తి నిరసనలు తెలపాలని విపక్షాలు నిర్ణయించాయి. రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై, కేంద్ర బడ్జెట్‌పై జరిగే చర్చలో ఈ అంశాలపై గళమెత్తాలని తీర్మానించాయి. ఇండియా కూటమిలోని వివిధ విపక్షాలకు చెందిన నేతలు బుధవారం రాజ్యసభ విపక్షనేత మల్లికార్జున ఖర్గే ఛాంబర్లో సమావేశమయ్యారు. ప్రస్తుత బడ్జెట్‌ సమావేశాల్లో అనుసరించాల్సిన ఉమ్మడి వ్యూహంపై చర్చించారు. బడ్జెట్‌ సమర్పణ సమయంలోనూ నిరసనలు కొనసాగించాలని నిర్ణయించారు. లోక్‌సభ విపక్షనేత రాహుల్‌ గాంధీతో పాటు టి.ఆర్‌.బాలు (డీఎంకే), అరవింద్‌ సావంత్‌ (శివసేన యూబీటీ), జాన్‌ బ్రిట్టాస్‌ (సీపీఎం), ఎన్‌.కె. ప్రేమ్‌చంద్రన్‌ (ఆర్‌ఎస్పీ), జావెద్‌ అలీఖాన్‌ (సమాజ్‌వాదీ), ప్రేమ్‌చంద్‌ గుప్తా (ఆర్జేడీ), పి.సందోష్‌ (సీపీఐ) తదితరులు దీనిలో పాల్గొన్నారు. తృణమూల్, ఆప్‌ నేతలు హాజరుకాలేదు. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026
RAJYA SABHA SESSION
PARLIAMENT BUDGET SESSIONS
BUDGET SESSION 2026 LIVE
RAJYA SABHA LIVE

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

