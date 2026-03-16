ETV Bharat / Videos

LIVE : రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAJYA SABHA SESSION LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Rajya Sabha Session Live (Sansad TV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 16, 2026 at 11:58 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rajya Sabha Session Live : పార్లమెంటు మలివిడత బడ్జెట్‌ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో దేశంలో గ్యాస్​ కొరత, ఇరాన్​-ఇజ్రాయెల్​-అమెరికా యుద్ధ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ తీరును ప్రశ్నిస్తూ రాజ్యసభలో విపక్షాలు ఆందోళన చేస్తున్నాయి. ఇదిలా వుంటే విపక్షాలు చేస్తున్న విమర్శలను కేంద్రమంత్రులు తిప్పికొడుతున్నారు. మరోవైపు ఈరోజు రాజ్యసభ ఎన్నికల హడావుడి కొనసాగుతోంది. మొత్తం 37 స్థానాలకు గాను రాజ్యసభ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఇక సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ ప్రారంభ కానుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి రెండు రాజ్యసభ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. అదే విధంగా మహారాష్ట్రలో 7 రాజ్యసభ స్థానాలు, తమిళనాడులో 6 రాజ్యసభ స్థానాలు, బీహార్​లో 5 రాజ్యసభ స్థానాలు, పశ్చిమ బెంగాల్​లో 5 రాజ్యసభ స్థానాలు, ఒడిశాలో 4 రాజ్యసభ స్థానాలు, అస్సాంలో 3 రాజ్యసభ స్థానాలు, హర్యానాలో 2 రాజ్యసభ స్థానాలు, ఛత్తీస్​గఢ్ లో 2 రాజ్యసభ స్థానాలు, హిమాచల్​ప్రదేశ్​లో 1 రాజ్యసభ స్థానికి ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఇక మహారాష్ట్రలో శరత్​పవార్, ప్రియాంక చతుర్వేది, రాందాస్ అత్‌వాలే, తమిళనాడు తిరుచ్చి శివ, పశ్చిమ బెంగాల్​లో సాకేత్ గోఖలే వంటి కీలక నేతల పదవీ కాలం ఈ ఎన్నికతో ముగియనుండటం గమనార్హం. రాజ్యసభ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 

For All Latest Updates

TAGGED:

రాజ్యసభ ఎన్నికలు 2026
RAJYA SABHA ELECTIONS LIVE
RAJYA SABHA ELECTIONS NEWS 2026
RAJYA SABHA SESSION LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Telangana Budget Session 2026 Live

LIVE : తెలంగాణ బడ్జెట్ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

March 16, 2026 at 11:33 AM IST
Lok Sabha Budget Session live

LIVE : లోక్​సభ మలివిడత సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 16, 2026 at 11:03 AM IST
Telangana CM Revanth Reddy

LIVE : ఇఫ్తార్‌ విందుకు హాజరైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 15, 2026 at 6:24 PM IST
CEC Media Conference

LIVE : నాలుగు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను ప్రకటిస్తున్న ఈసీ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 15, 2026 at 4:03 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.