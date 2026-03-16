LIVE : రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAJYA SABHA SESSION LIVE
Published : March 16, 2026 at 11:58 AM IST
Rajya Sabha Session Live : పార్లమెంటు మలివిడత బడ్జెట్ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో దేశంలో గ్యాస్ కొరత, ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్-అమెరికా యుద్ధ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ తీరును ప్రశ్నిస్తూ రాజ్యసభలో విపక్షాలు ఆందోళన చేస్తున్నాయి. ఇదిలా వుంటే విపక్షాలు చేస్తున్న విమర్శలను కేంద్రమంత్రులు తిప్పికొడుతున్నారు. మరోవైపు ఈరోజు రాజ్యసభ ఎన్నికల హడావుడి కొనసాగుతోంది. మొత్తం 37 స్థానాలకు గాను రాజ్యసభ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఇక సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ ప్రారంభ కానుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి రెండు రాజ్యసభ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. అదే విధంగా మహారాష్ట్రలో 7 రాజ్యసభ స్థానాలు, తమిళనాడులో 6 రాజ్యసభ స్థానాలు, బీహార్లో 5 రాజ్యసభ స్థానాలు, పశ్చిమ బెంగాల్లో 5 రాజ్యసభ స్థానాలు, ఒడిశాలో 4 రాజ్యసభ స్థానాలు, అస్సాంలో 3 రాజ్యసభ స్థానాలు, హర్యానాలో 2 రాజ్యసభ స్థానాలు, ఛత్తీస్గఢ్ లో 2 రాజ్యసభ స్థానాలు, హిమాచల్ప్రదేశ్లో 1 రాజ్యసభ స్థానికి ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఇక మహారాష్ట్రలో శరత్పవార్, ప్రియాంక చతుర్వేది, రాందాస్ అత్వాలే, తమిళనాడు తిరుచ్చి శివ, పశ్చిమ బెంగాల్లో సాకేత్ గోఖలే వంటి కీలక నేతల పదవీ కాలం ఈ ఎన్నికతో ముగియనుండటం గమనార్హం. రాజ్యసభ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
Rajya Sabha Session Live : పార్లమెంటు మలివిడత బడ్జెట్ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో దేశంలో గ్యాస్ కొరత, ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్-అమెరికా యుద్ధ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ తీరును ప్రశ్నిస్తూ రాజ్యసభలో విపక్షాలు ఆందోళన చేస్తున్నాయి. ఇదిలా వుంటే విపక్షాలు చేస్తున్న విమర్శలను కేంద్రమంత్రులు తిప్పికొడుతున్నారు. మరోవైపు ఈరోజు రాజ్యసభ ఎన్నికల హడావుడి కొనసాగుతోంది. మొత్తం 37 స్థానాలకు గాను రాజ్యసభ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఇక సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ ప్రారంభ కానుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి రెండు రాజ్యసభ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. అదే విధంగా మహారాష్ట్రలో 7 రాజ్యసభ స్థానాలు, తమిళనాడులో 6 రాజ్యసభ స్థానాలు, బీహార్లో 5 రాజ్యసభ స్థానాలు, పశ్చిమ బెంగాల్లో 5 రాజ్యసభ స్థానాలు, ఒడిశాలో 4 రాజ్యసభ స్థానాలు, అస్సాంలో 3 రాజ్యసభ స్థానాలు, హర్యానాలో 2 రాజ్యసభ స్థానాలు, ఛత్తీస్గఢ్ లో 2 రాజ్యసభ స్థానాలు, హిమాచల్ప్రదేశ్లో 1 రాజ్యసభ స్థానికి ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఇక మహారాష్ట్రలో శరత్పవార్, ప్రియాంక చతుర్వేది, రాందాస్ అత్వాలే, తమిళనాడు తిరుచ్చి శివ, పశ్చిమ బెంగాల్లో సాకేత్ గోఖలే వంటి కీలక నేతల పదవీ కాలం ఈ ఎన్నికతో ముగియనుండటం గమనార్హం. రాజ్యసభ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.