ETV Bharat / Videos

Live: రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - RAJYA SABHA SESSIONS LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Rajya Sabha Sessions Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 11:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rajya Sabha Sessions Live : పార్లమెంటు మలివిడత బడ్జెట్‌ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. బీజేపీ అధ్యక్షుడు నితిన్‌ నబీన్, బిహార్‌ ముఖ్యమంత్రి, జేడీయూ అధినేత నీతీశ్‌ కుమార్‌లు రాజ్యసభకు ఎన్నికయ్యారు. వారితో పాటు మరో ముగ్గురు బిహార్‌ నుంచి రాజ్యసభకు వెళ్తున్నారు. ఒడిశాలో క్రాస్‌ ఓటింగ్‌ ద్వారా మూడో స్థానాన్నీ ఎన్డీయే గెలుచుకుంది. హరియాణాలో కౌంటింగ్‌ నిలిచిపోయింది. దీంతో అక్కడి 2 స్థానాలకు జరిగిన ఎన్నికలపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. బిహార్‌ నుంచి రాజ్యసభకు ఎన్నికైన వారిలో నితిన్, నీతీశ్‌తో పాటు కేంద్ర మంత్రి రామ్‌నాథ్‌ ఠాకుర్‌ (జేడీయూ), శివేశ్‌ కుమార్‌ (బీజేపీ), ఉపేంద్ర కుశ్వాహా (రాష్ట్రీయ లోక్‌ మోర్చా) ఉన్నారు. సోమవారం ఈ ఐదుగురి ఎన్నికను విధానసభ కార్యదర్శి, రాజ్యసభ ఎన్నికల రిటర్నింగ్‌ అధికారి ఖ్యాతి సింగ్‌ ప్రకటించారు. వాస్తవానికి బిహార్‌లో నలుగురు సభ్యులు ఎన్నిక కావడానికి సంపూర్ణ మెజారిటీ ఉంది. ఐదో అభ్యర్థికి కొన్ని ఓట్లు తక్కువ ఉన్నాయి. దీంతో ప్రతిపక్షం ఆర్జేడీ అమరేంద్ర ధారి సింగ్‌ను బరిలోకి దింపింది. అయితే ఎన్నికల్లో ఎన్డీయే అభ్యర్థులంతా విజయం సాధించారు. కాంగ్రెస్‌కు చెందిన ముగ్గురు అభ్యర్థులు ఓటేయలేదు. ఆర్జేడీ ఎమ్మెల్యే ఒకరు గైర్హాజరయ్యారు. రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJYA SABHA ELECTIONS LIVE
RAJYA SABHA ELECTIONS 2026
రాజ్యసభ ఎన్నికలు 2026
RAJYA SABHA SESSIONS LIVE
ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Lok Sabha Second Phase Budget Session Live

LIVE: లోక్‌సభ మలివిడత సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

March 17, 2026 at 11:03 AM IST
Potti Sriramulu Statue

LIVE: 58 అడుగుల పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహావిష్కరణ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 16, 2026 at 11:42 AM IST
Rajya Sabha Session Live

LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

March 16, 2026 at 11:41 AM IST
Lok Sabha

LIVE: లోక్‌సభ బడ్జెట్‌ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

March 16, 2026 at 11:18 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.