LIVE: రాజ్యసభ బడ్జెట్ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAJYA SABHA SESSION LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 2, 2026 at 3:08 PM IST
Rajya Sabha Session LIVE: బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా పార్లమెంటు సంయుక్త సమావేశంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపతి ముర్ము ప్రసంగానికి సంబంధించిన ధన్యవాద తీర్మానంపై రాజ్యసభ చర్చలు జరుపుతోంది. ఎన్డీఎ, కాంగ్రెస్ సభ్యుల భాగస్వామ్యంతో చర్చకు 16 గంటల కేటాయింపుతో నామినేటెడ్ సభ్యుడు సి. సదానందన్ మాస్టర్ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ప్రభుత్వ విధానాలు, ఆర్థిక ప్రణాళిక మరియు శాసన ప్రాధాన్యతలను కవర్ చేస్తూ రాష్ట్రపతి ప్రసంగంపై చర్చ జరుగుతోంది. లద్దాఖ్, డోక్లాం ప్రతిష్టంభన గురించి కాంగ్రెస్ ఎంపీ, ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ లోక్సభలో లేవనెత్తిన ప్రశ్నలతో గందరగోళం నెలకొంది. చైనా సైన్యం భారత సరిహద్దుల్లోకి చొరబడుతోందని ఆర్మీ మాజీ చీఫ్ మనోజ్ ముకుంద్ నరవణే తన పుస్తకంలో రాసిన కొన్ని అంశాలను ఓ మ్యాగజైన్ ప్రచురించింది. ఆ వివరాలను రాహుల్ లోక్సభలో ప్రస్తావించారు. ఆయన వ్యాఖ్యలను కేంద్ర మంత్రులు అమిత్షా, రాజ్నాథ్ సింగ్ ఖండించారు. రాహుల్ చెబుతున్న పుస్తకం ఇంకా పబ్లిష్ కాలేదని ప్రచురితం కాని పుస్తకంలోని అంశాల గురించి ఎలా మాట్లాడతారని రాజ్నాథ్ సింగ్ ప్రశ్నించారు. దీంతో అధికార, ప్రతిపక్ష నేతల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. గందరగోళం కారణంగా లోక్సభ వాయిదా పడింది. ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
Rajya Sabha Session LIVE: బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా పార్లమెంటు సంయుక్త సమావేశంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపతి ముర్ము ప్రసంగానికి సంబంధించిన ధన్యవాద తీర్మానంపై రాజ్యసభ చర్చలు జరుపుతోంది. ఎన్డీఎ, కాంగ్రెస్ సభ్యుల భాగస్వామ్యంతో చర్చకు 16 గంటల కేటాయింపుతో నామినేటెడ్ సభ్యుడు సి. సదానందన్ మాస్టర్ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ప్రభుత్వ విధానాలు, ఆర్థిక ప్రణాళిక మరియు శాసన ప్రాధాన్యతలను కవర్ చేస్తూ రాష్ట్రపతి ప్రసంగంపై చర్చ జరుగుతోంది. లద్దాఖ్, డోక్లాం ప్రతిష్టంభన గురించి కాంగ్రెస్ ఎంపీ, ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ లోక్సభలో లేవనెత్తిన ప్రశ్నలతో గందరగోళం నెలకొంది. చైనా సైన్యం భారత సరిహద్దుల్లోకి చొరబడుతోందని ఆర్మీ మాజీ చీఫ్ మనోజ్ ముకుంద్ నరవణే తన పుస్తకంలో రాసిన కొన్ని అంశాలను ఓ మ్యాగజైన్ ప్రచురించింది. ఆ వివరాలను రాహుల్ లోక్సభలో ప్రస్తావించారు. ఆయన వ్యాఖ్యలను కేంద్ర మంత్రులు అమిత్షా, రాజ్నాథ్ సింగ్ ఖండించారు. రాహుల్ చెబుతున్న పుస్తకం ఇంకా పబ్లిష్ కాలేదని ప్రచురితం కాని పుస్తకంలోని అంశాల గురించి ఎలా మాట్లాడతారని రాజ్నాథ్ సింగ్ ప్రశ్నించారు. దీంతో అధికార, ప్రతిపక్ష నేతల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. గందరగోళం కారణంగా లోక్సభ వాయిదా పడింది. ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.