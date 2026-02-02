ETV Bharat / Videos

LIVE: రాజ్యసభ బడ్జెట్​ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAJYA SABHA SESSION LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Rajya Sabha Session LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 3:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rajya Sabha Session LIVE:  బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా పార్లమెంటు సంయుక్త సమావేశంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపతి ముర్ము ప్రసంగానికి సంబంధించిన ధన్యవాద తీర్మానంపై రాజ్యసభ చర్చలు జరుపుతోంది. ఎన్డీఎ, కాంగ్రెస్ సభ్యుల భాగస్వామ్యంతో చర్చకు 16 గంటల కేటాయింపుతో నామినేటెడ్ సభ్యుడు సి. సదానందన్ మాస్టర్ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ప్రభుత్వ విధానాలు, ఆర్థిక ప్రణాళిక మరియు శాసన ప్రాధాన్యతలను కవర్ చేస్తూ రాష్ట్రపతి ప్రసంగంపై చర్చ జరుగుతోంది. లద్దాఖ్‌, డోక్లాం ప్రతిష్టంభన గురించి కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ, ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్‌ గాంధీ లోక్‌సభలో లేవనెత్తిన ప్రశ్నలతో గందరగోళం నెలకొంది. చైనా సైన్యం భారత సరిహద్దుల్లోకి చొరబడుతోందని ఆర్మీ మాజీ చీఫ్‌ మనోజ్‌ ముకుంద్‌ నరవణే తన పుస్తకంలో రాసిన కొన్ని అంశాలను ఓ మ్యాగజైన్‌ ప్రచురించింది. ఆ వివరాలను  రాహుల్‌ లోక్‌సభలో ప్రస్తావించారు. ఆయన వ్యాఖ్యలను కేంద్ర మంత్రులు అమిత్‌షా, రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ ఖండించారు. రాహుల్‌ చెబుతున్న పుస్తకం ఇంకా పబ్లిష్‌ కాలేదని ప్రచురితం కాని పుస్తకంలోని అంశాల గురించి ఎలా మాట్లాడతారని రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ ప్రశ్నించారు. దీంతో అధికార, ప్రతిపక్ష నేతల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. గందరగోళం కారణంగా లోక్​సభ వాయిదా పడింది. ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Rajya Sabha Session LIVE:  బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా పార్లమెంటు సంయుక్త సమావేశంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపతి ముర్ము ప్రసంగానికి సంబంధించిన ధన్యవాద తీర్మానంపై రాజ్యసభ చర్చలు జరుపుతోంది. ఎన్డీఎ, కాంగ్రెస్ సభ్యుల భాగస్వామ్యంతో చర్చకు 16 గంటల కేటాయింపుతో నామినేటెడ్ సభ్యుడు సి. సదానందన్ మాస్టర్ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ప్రభుత్వ విధానాలు, ఆర్థిక ప్రణాళిక మరియు శాసన ప్రాధాన్యతలను కవర్ చేస్తూ రాష్ట్రపతి ప్రసంగంపై చర్చ జరుగుతోంది. లద్దాఖ్‌, డోక్లాం ప్రతిష్టంభన గురించి కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ, ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్‌ గాంధీ లోక్‌సభలో లేవనెత్తిన ప్రశ్నలతో గందరగోళం నెలకొంది. చైనా సైన్యం భారత సరిహద్దుల్లోకి చొరబడుతోందని ఆర్మీ మాజీ చీఫ్‌ మనోజ్‌ ముకుంద్‌ నరవణే తన పుస్తకంలో రాసిన కొన్ని అంశాలను ఓ మ్యాగజైన్‌ ప్రచురించింది. ఆ వివరాలను  రాహుల్‌ లోక్‌సభలో ప్రస్తావించారు. ఆయన వ్యాఖ్యలను కేంద్ర మంత్రులు అమిత్‌షా, రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ ఖండించారు. రాహుల్‌ చెబుతున్న పుస్తకం ఇంకా పబ్లిష్‌ కాలేదని ప్రచురితం కాని పుస్తకంలోని అంశాల గురించి ఎలా మాట్లాడతారని రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ ప్రశ్నించారు. దీంతో అధికార, ప్రతిపక్ష నేతల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. గందరగోళం కారణంగా లోక్​సభ వాయిదా పడింది. ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

BUDGET SESSION OF PARLIAMENT
DEBATE ON BUDGET
RAJYA SABHA LIVE
PARLIAMENT SESSION LIVE
RAJYA SABHA SESSION LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Lok Sabha Sessions Live

LIVE: లోక్​సభ బడ్జెట్​ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 2, 2026 at 1:49 PM IST
CM Chandrababu Naidu participated in Sanjeevani Programme Live

Live: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం

February 1, 2026 at 4:09 PM IST
Debate on Union Budget 2026 Live

LIVE: కేంద్ర బడ్జెట్ కేటాయింపులపై ప్రత్యేక చర్చ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 1, 2026 at 12:42 PM IST
UNION BUDGET 2026 Live

LIVE: లోక్‌సభలో బడ్జెట్‌ ప్రవేశపెట్టిన నిర్మలా సీతారామన్‌​ - ప్రత్యక్షప్రసారం

February 1, 2026 at 11:01 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.