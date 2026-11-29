దేవుడి సన్నిధిలోనే ఘర్షణ - పిడిగుద్దులతో చైర్మన్పై పూజారి దాడి
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 4:59 PM IST
Rajampet Temple Dispute : కడప జిల్లా రాజంపేట ఆంజనేయస్వామి ఆలయ వివాదం రచ్చకెక్కింది. ఏడాదిగా ఆలయ పూజారికి, పాలకవర్గానికి మధ్య కొనసాగుతున్న విభేదాలు తాజాగా ఘర్షణకు దారి తీశాయి. ఆలయ చైర్మన్ తలిశెట్టి రమేష్పై పూజారి రవి దాడికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు రావడం కలకలం రేపింది. తనపై పూజారి పిడిగుద్దులతో దాడి చేయడమే కాకుండా, సెల్ఫోన్ లాక్కొని ధ్వంసం చేశాడని చైర్మన్ ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ ఘటన ఆలయంలోని సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డైంది. మరోవైపు చైర్మన్ తనను అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తున్నాడని పూజారి ఆరోపిస్తున్నారు. దీంతో ఇరువర్గాల మధ్య వివాదం మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. ఆలయ సమయపాలన పాటించడం లేదని, విధుల నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని పూజారిపై పాలకవర్గం గతంలోనూ ఆరోపణలు చేస్తుండగా, చైర్మన్ బూతు పురాణమే ఘర్షణకు కారణమైందని పూజారి ఆరోపిస్తున్నారు. గత ఏడాది కాలంగా పూజారికి, ఆలయ కమిటీకి మధ్య సఖ్యత కొరవడటంతో తరచూ విభేదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ పరిణామాలు ఆలయ నిర్వహణపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని భక్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దేవుడి సన్నిధిలో భక్తిభావంతో ఉండాల్సిన వారు ఇలా పరస్పరం ఘర్షణలకు దిగడం పట్ల భక్తులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆలయంలో చోటు చేసుకున్న ఘటనపై సీసీటీవీ ఫుటేజ్ను పరిశీలించి సమగ్ర విచారణ చేపట్టాలని ఆలయ కమిటీ సభ్యులు, భక్తులు అధికారులను కోరుతున్నారు. ఉన్నతాధికారులు వెంటనే స్పందించి ఇరువర్గాల వాదనలు పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
Rajampet Temple Dispute : కడప జిల్లా రాజంపేట ఆంజనేయస్వామి ఆలయ వివాదం రచ్చకెక్కింది. ఏడాదిగా ఆలయ పూజారికి, పాలకవర్గానికి మధ్య కొనసాగుతున్న విభేదాలు తాజాగా ఘర్షణకు దారి తీశాయి. ఆలయ చైర్మన్ తలిశెట్టి రమేష్పై పూజారి రవి దాడికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు రావడం కలకలం రేపింది. తనపై పూజారి పిడిగుద్దులతో దాడి చేయడమే కాకుండా, సెల్ఫోన్ లాక్కొని ధ్వంసం చేశాడని చైర్మన్ ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ ఘటన ఆలయంలోని సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డైంది. మరోవైపు చైర్మన్ తనను అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తున్నాడని పూజారి ఆరోపిస్తున్నారు. దీంతో ఇరువర్గాల మధ్య వివాదం మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. ఆలయ సమయపాలన పాటించడం లేదని, విధుల నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని పూజారిపై పాలకవర్గం గతంలోనూ ఆరోపణలు చేస్తుండగా, చైర్మన్ బూతు పురాణమే ఘర్షణకు కారణమైందని పూజారి ఆరోపిస్తున్నారు. గత ఏడాది కాలంగా పూజారికి, ఆలయ కమిటీకి మధ్య సఖ్యత కొరవడటంతో తరచూ విభేదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ పరిణామాలు ఆలయ నిర్వహణపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని భక్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దేవుడి సన్నిధిలో భక్తిభావంతో ఉండాల్సిన వారు ఇలా పరస్పరం ఘర్షణలకు దిగడం పట్ల భక్తులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆలయంలో చోటు చేసుకున్న ఘటనపై సీసీటీవీ ఫుటేజ్ను పరిశీలించి సమగ్ర విచారణ చేపట్టాలని ఆలయ కమిటీ సభ్యులు, భక్తులు అధికారులను కోరుతున్నారు. ఉన్నతాధికారులు వెంటనే స్పందించి ఇరువర్గాల వాదనలు పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.