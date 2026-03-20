రాజమహేంద్రవరంలో గ్యాస్ కష్టాలు - మండుటెండలో క్యూలైన్లలో జనం - LPG GAS CRISIS IN RAJAMAHENDRAVARAM
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 4:57 PM IST
LPG Gas Crisis in Rajamahendravaram : రాజమహేంద్రవరంలో వంట గ్యాస్ కష్టాలు రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్నాయి. గ్యాస్ సిలిండర్ల కోసం ప్రజలు ఏజెన్సీల వద్ద బారులు తీరుతున్నారు. ముఖ్యంగా గోదావరి గట్టున ఉన్న హెచ్పీ గ్యాస్ ఏజెన్సీ వద్ద ఉదయం నుంచే క్యూ కడుతున్నారు. ఖాళీ సిలిండర్లతో వచ్చి మండుటెండలో సైతం గంటల తరబడి పడిగాపులు కాస్తున్నారు. గ్యాస్ బుక్ చేసుకున్న తర్వాత మొబైల్కు ఓటీపీ రాగానే వినియోగదారులు నేరుగా ఏజెన్సీల వద్దకు చేరుకుంటున్నారు. డెలివరీ బాయ్స్ ద్వారా ఇంటింటికీ గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరా జరగకపోవడమే ఈ ఇబ్బందులకు ప్రధాన కారణం. రాజమహేంద్రవరంలో అత్యధిక కనెక్షన్లు ఉన్న సెంటర్ ఇదే కావడం గమనార్హం.
జిల్లావ్యాప్తంగా మొత్తం 52 గ్యాస్ ఏజెన్సీలు ఉన్నాయి. వీటి పరిధిలో 8,70,000కు పైగా కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. గృహ వినియోగదారులకే కాకుండా వ్యాపారులకు కూడా ఈ గ్యాస్ కష్టాలు తప్పడం లేదు. ప్రస్తుతం కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్లకు కూడా తీవ్ర కొరత ఏర్పడింది. సకాలంలో గ్యాస్ సరఫరా లేకపోవడంతో చిన్నచిన్న హోటళ్లు, తోపుడు బండ్ల నిర్వాహకులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అధికారులు వెంటనే స్పందించి గ్యాస్ సరఫరాను గాడిలో పెట్టాలని కోరుతున్నారు.
