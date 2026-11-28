Live: రాజమహేంద్రవరం కోర్టుకు 222 ఏళ్లు - ఘనంగా న్యాయ ఉత్సవం - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 10:44 AM IST
Rajahmundry District Court Live: చారిత్రక నగరం తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం అపూర్వ ఘట్టానికి వేదికైంది. నగరంలో జిల్లా ప్రధాన న్యాయస్థానం ఏర్పడి 222 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. 1895లో ఏర్పాటైన రాజమండ్రి బార్ అసోషియేషన్ 131 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా న్యాయ ఉత్సవం నిర్వహించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ వేడుకను రాష్ట్ర ఉత్సవంగా జరుపుతోంది. నగరంలోని మంజీరా సరోవర్ హోటల్లో నిర్వహించారు. తరతరాలుగా న్యాయ సేవలందిస్తూనే ఎంతో మంది న్యాయ కోవిదులను దేశానికి అందించిన ఆ న్యాయస్థానం ప్రత్యేకతను పదిమందికీ తెలిసేలా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను చేపట్టారు. నాటి నుంచి నేటి వరకు దేశ న్యాయ వ్యవస్థ చరిత్రలో రాజమహేంద్రవరం కోర్టు అందించిన సేవలను నేటి తరానికి తెలియజేయడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేడు న్యాయ ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించింది. వేడుకకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు, సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ పమిడిఘంటం శ్రీనరసింహ, జస్టిస్ ప్రశాంత్కుమార్ మిశ్రా, జస్టిస్ సరసా వెంకటనారాయణ భట్టి, హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్, ఇతర న్యాయమూర్తులు హాజరయ్యారు. రాజహేంద్రవరంలో న్యాయ ఉత్సవం ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Rajahmundry District Court Live: చారిత్రక నగరం తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం అపూర్వ ఘట్టానికి వేదికైంది. నగరంలో జిల్లా ప్రధాన న్యాయస్థానం ఏర్పడి 222 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. 1895లో ఏర్పాటైన రాజమండ్రి బార్ అసోషియేషన్ 131 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా న్యాయ ఉత్సవం నిర్వహించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ వేడుకను రాష్ట్ర ఉత్సవంగా జరుపుతోంది. నగరంలోని మంజీరా సరోవర్ హోటల్లో నిర్వహించారు. తరతరాలుగా న్యాయ సేవలందిస్తూనే ఎంతో మంది న్యాయ కోవిదులను దేశానికి అందించిన ఆ న్యాయస్థానం ప్రత్యేకతను పదిమందికీ తెలిసేలా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను చేపట్టారు. నాటి నుంచి నేటి వరకు దేశ న్యాయ వ్యవస్థ చరిత్రలో రాజమహేంద్రవరం కోర్టు అందించిన సేవలను నేటి తరానికి తెలియజేయడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేడు న్యాయ ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించింది. వేడుకకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు, సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ పమిడిఘంటం శ్రీనరసింహ, జస్టిస్ ప్రశాంత్కుమార్ మిశ్రా, జస్టిస్ సరసా వెంకటనారాయణ భట్టి, హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్, ఇతర న్యాయమూర్తులు హాజరయ్యారు. రాజహేంద్రవరంలో న్యాయ ఉత్సవం ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.