ఖైరతాబాద్ పేరును గణేశ్పురిగా మార్చాలి : ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్
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Published : September 16, 2026 at 7:28 PM IST
Raja Singh on Khairatabad Ganesh : ఖైరతాబాద్ పేరును గణేశ్పురిగా మార్చాలని గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ కోరారు. గణేశ్ ఉత్సవాల విశిష్ఠతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ప్రాంతానికి గణేశ్పురిగా నామకరణం చేయాలని ఆయన ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఖైరతాబాద్లో వినాయకుడిని దర్శించుకున్న అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు. చారిత్రక కాలం నాటి పాత పేర్లను మార్చి, మన హిందూ సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వాన్ని ప్రతిబింబించే పేర్లను పెట్టుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని రాజాసింగ్ పేర్కొన్నారు. జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన ఖైరతాబాద్ పేరును గణేష్పురిగా మారుస్తూ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వెంటనే తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నారు. నిజాం కాలంలో ఖైరతాబాద్ అనే పేరు వచ్చిందని ఆయన తెలిపారు. భక్తులు, కమిటీ సభ్యులు కూడా ఈ పేరును మార్చాలని కోరుతున్నారన్నారని ఆయన వివరించారు. వారి విజ్ఞప్తులను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఖైరతాబాద్ పేరును మార్చాలని రాజాసింగ్ కోరారు. అంతకు ముందు ఆయనకు ఖైరతాబాద్ గణేశ్ కమిటీ సభ్యులు రాజాసింగ్కు స్వాగతం పలికారు.
Raja Singh on Khairatabad Ganesh : ఖైరతాబాద్ పేరును గణేశ్పురిగా మార్చాలని గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ కోరారు. గణేశ్ ఉత్సవాల విశిష్ఠతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ప్రాంతానికి గణేశ్పురిగా నామకరణం చేయాలని ఆయన ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఖైరతాబాద్లో వినాయకుడిని దర్శించుకున్న అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు. చారిత్రక కాలం నాటి పాత పేర్లను మార్చి, మన హిందూ సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వాన్ని ప్రతిబింబించే పేర్లను పెట్టుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని రాజాసింగ్ పేర్కొన్నారు. జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన ఖైరతాబాద్ పేరును గణేష్పురిగా మారుస్తూ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వెంటనే తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నారు. నిజాం కాలంలో ఖైరతాబాద్ అనే పేరు వచ్చిందని ఆయన తెలిపారు. భక్తులు, కమిటీ సభ్యులు కూడా ఈ పేరును మార్చాలని కోరుతున్నారన్నారని ఆయన వివరించారు. వారి విజ్ఞప్తులను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఖైరతాబాద్ పేరును మార్చాలని రాజాసింగ్ కోరారు. అంతకు ముందు ఆయనకు ఖైరతాబాద్ గణేశ్ కమిటీ సభ్యులు రాజాసింగ్కు స్వాగతం పలికారు.