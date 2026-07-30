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వర్షాలతో అన్నదాతల్లో ఆనందం - పొలంలో నృత్యం చేసిన మహిళా రైతులు - వర్షంలో నృత్యం చేసిన​ మహిళా రైతులు

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వర్షంలో నృత్యం చేసిన​ మహిళా రైతులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 30, 2026 at 7:48 PM IST

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Women dance in rains in Huzurabad : రాష్ట్రంలో గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో వాగులు వంపులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. వర్షాకాలం ప్రారంభమై రెండు నెలలు కావొస్తున్నా ఎల్​నినో ప్రభావంతో ఎడారిలా కుంటలు, చెరువులు నిండు కుండలను తలపిస్తున్నాయి. రెండు నెలలుగా వ్యవసాయంపై ఆశలు సన్నగిల్లిన అన్నదాతల్లో ఈ వర్షం కాస్త ఊరటనిస్తోంది. ఇన్నాళ్లు వర్షాలు లేక మూగబోయిన సాగు పనులు ఇప్పుడు ఊపందుకుంటున్నాయి. మహిళా కూలీలకూ చేతి నిండా పని దొరకడంతో వారి ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. కరీంనగర్ జిల్లా హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో గత రెండు రోజులుగా జోరుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇక్కడి అన్నదాతలు తిరిగి పొలం పనులను ప్రారంభించారు. కమలాపూర్ మండలంలోని ఓ రైతు వరి నాటు కోసం మహిళా కూలీలను పురమాయించాడు. జల్లులు కురుస్తుండటం, సమీపంలో డీజేలు పెట్టి పాటలు వినిపిస్తుండటంతో నృత్యాలు చేసి వారి ఆనందాన్ని వెలిబుచ్చారు. 

బండి తిరగబడింది - ఆపిల్​ పండ్ల స్టాక్​ మాయమైంది

Women dance in rains in Huzurabad : రాష్ట్రంలో గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో వాగులు వంపులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. వర్షాకాలం ప్రారంభమై రెండు నెలలు కావొస్తున్నా ఎల్​నినో ప్రభావంతో ఎడారిలా కుంటలు, చెరువులు నిండు కుండలను తలపిస్తున్నాయి. రెండు నెలలుగా వ్యవసాయంపై ఆశలు సన్నగిల్లిన అన్నదాతల్లో ఈ వర్షం కాస్త ఊరటనిస్తోంది. ఇన్నాళ్లు వర్షాలు లేక మూగబోయిన సాగు పనులు ఇప్పుడు ఊపందుకుంటున్నాయి. మహిళా కూలీలకూ చేతి నిండా పని దొరకడంతో వారి ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. కరీంనగర్ జిల్లా హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో గత రెండు రోజులుగా జోరుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇక్కడి అన్నదాతలు తిరిగి పొలం పనులను ప్రారంభించారు. కమలాపూర్ మండలంలోని ఓ రైతు వరి నాటు కోసం మహిళా కూలీలను పురమాయించాడు. జల్లులు కురుస్తుండటం, సమీపంలో డీజేలు పెట్టి పాటలు వినిపిస్తుండటంతో నృత్యాలు చేసి వారి ఆనందాన్ని వెలిబుచ్చారు. 

బండి తిరగబడింది - ఆపిల్​ పండ్ల స్టాక్​ మాయమైంది

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TAGGED:

WOMEN DANCE IN RAINS IN HUZURABAD
KARIMNAGAR FARMERS DANCE IN FIELDS
KARIMNAGAR WOMEN FARMER RAIN DANCE
వర్షంలో నృత్యం చేసిన​ మహిళా రైతులు
HUZURABAD WOMEN DANCE IN THE FIELD

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