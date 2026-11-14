LIVE : గిగ్ వర్కర్ల ర్యాలీలో పాల్గొన్న రాహుల్గాంధీ, సీఎం రేవంత్రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : November 14, 2026 at 11:05 AM IST|
Updated : November 14, 2026 at 11:24 AM IST
హైదరాబాద్లో గిగ్ వర్కర్ల ర్యాలీ కొనసాగుతోంది. ర్యాలీలో రాహుల్గాంధీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ సహా పలువురు మంత్రులు పాల్గొన్నారు. శిల్పారామం నుంచి జయభేరి గ్రౌండ్ వరకు గిగ్ వర్కర్లతో కలిసి బైక్ ర్యాలీ కొనసాగనుంది. బైక్ ర్యాలీలో గిగ్ వర్కర్లు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. ర్యాలీ అనంతరం జయభేరి గ్రౌండ్లో గిగ్ వర్కర్ల సభ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సభా వేదికగా గిగ్ కార్మికుల చట్టాన్ని రాహుల్గాంధీ విడుదల చేయనున్నారు.
మరోవైపు భారీ బైక్ ర్యాలీ నేపథ్యంలో సైబరాబాద్ పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. శిల్పకళా వేదిక నుంచి జయభేరి గ్రౌండ్స్ వరకు ఈ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించనున్నారు. ఈ ర్యాలీలో లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ పాల్గొననున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా మార్గాల్లో ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ నియంత్రణలు ఉంటాయని పోలీసులు వెల్లడించారు.
హైదరాబాద్లో గిగ్ వర్కర్ల ర్యాలీ కొనసాగుతోంది. ర్యాలీలో రాహుల్గాంధీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ సహా పలువురు మంత్రులు పాల్గొన్నారు. శిల్పారామం నుంచి జయభేరి గ్రౌండ్ వరకు గిగ్ వర్కర్లతో కలిసి బైక్ ర్యాలీ కొనసాగనుంది. బైక్ ర్యాలీలో గిగ్ వర్కర్లు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. ర్యాలీ అనంతరం జయభేరి గ్రౌండ్లో గిగ్ వర్కర్ల సభ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సభా వేదికగా గిగ్ కార్మికుల చట్టాన్ని రాహుల్గాంధీ విడుదల చేయనున్నారు.
మరోవైపు భారీ బైక్ ర్యాలీ నేపథ్యంలో సైబరాబాద్ పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. శిల్పకళా వేదిక నుంచి జయభేరి గ్రౌండ్స్ వరకు ఈ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించనున్నారు. ఈ ర్యాలీలో లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ పాల్గొననున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా మార్గాల్లో ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ నియంత్రణలు ఉంటాయని పోలీసులు వెల్లడించారు.