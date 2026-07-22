LIVE: దిల్లీలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో రాహుల్గాంధీ ప్రెస్మీట్- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - రాహుల్ గాంధీ లైవ్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 4:26 PM IST
Rahul Gandhi Press Meet at Congress Party Office in Delhi LIVE: 'చలో పార్లమెంట్' సందర్భంగా సోమవారం విద్యార్థులపై పోలీసులు లాఠీఛార్జి చేయడాన్ని నిరసిస్తూ మంగళవారం ప్రధాని ఇంటి దగ్గర కాంగ్రెస్ పార్టీ మెరుపు ధర్నాకు దిగిన సంగతి తెలిసిందే. లాఠీ ఛార్జికి బాధ్యత వహిస్తూ ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా రాజీనామా చేయాలని డిమాండు చేసింది. పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, అగ్ర నేతలు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంకా గాంధీతోపాటు అఖిలేశ్ యాదవ్ కూడా ఆ నిరసనలో పాల్గొన్నారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాల్సిందేనని ఆందోళనకారులు డిమాండు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో పరీక్షలు పారదర్శకంగా నిర్వహించాలనే అంశాన్ని లేవనెత్తి, కాంగ్రెస్ నేతలు ఆందోళనకారులకు మద్ధతుగా నిలిచారు.
ఈ నేపథ్యంలో తమ హక్కుల కోసం శాంతియుతంగా నిరసనలు చేస్తున్న వారిపై లాఠీ ఛార్జీ చేయించడం ప్రజాస్వామ్య సిద్ధాంతాలకు విరుద్ధమని కాంగ్రెస్ పేర్కొంది. విద్యార్థులకు మద్దతు తెలుపుతున్న కాంగ్రెస్ ప్రధాని మోదీ నివాసం ఎదుట ధర్నా చేపట్టాగా పలు ప్రాంతాల్లో బీజేపీ- కాంగ్రెస్ శ్రేణుల మధ్య వాగ్వాదాలు తలెత్తాయి. ప్రస్తుతం దిల్లీలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో రాహుల్గాంధీ ప్రెస్మీట్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
Rahul Gandhi Press Meet at Congress Party Office in Delhi LIVE: 'చలో పార్లమెంట్' సందర్భంగా సోమవారం విద్యార్థులపై పోలీసులు లాఠీఛార్జి చేయడాన్ని నిరసిస్తూ మంగళవారం ప్రధాని ఇంటి దగ్గర కాంగ్రెస్ పార్టీ మెరుపు ధర్నాకు దిగిన సంగతి తెలిసిందే. లాఠీ ఛార్జికి బాధ్యత వహిస్తూ ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా రాజీనామా చేయాలని డిమాండు చేసింది. పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, అగ్ర నేతలు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంకా గాంధీతోపాటు అఖిలేశ్ యాదవ్ కూడా ఆ నిరసనలో పాల్గొన్నారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాల్సిందేనని ఆందోళనకారులు డిమాండు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో పరీక్షలు పారదర్శకంగా నిర్వహించాలనే అంశాన్ని లేవనెత్తి, కాంగ్రెస్ నేతలు ఆందోళనకారులకు మద్ధతుగా నిలిచారు.
ఈ నేపథ్యంలో తమ హక్కుల కోసం శాంతియుతంగా నిరసనలు చేస్తున్న వారిపై లాఠీ ఛార్జీ చేయించడం ప్రజాస్వామ్య సిద్ధాంతాలకు విరుద్ధమని కాంగ్రెస్ పేర్కొంది. విద్యార్థులకు మద్దతు తెలుపుతున్న కాంగ్రెస్ ప్రధాని మోదీ నివాసం ఎదుట ధర్నా చేపట్టాగా పలు ప్రాంతాల్లో బీజేపీ- కాంగ్రెస్ శ్రేణుల మధ్య వాగ్వాదాలు తలెత్తాయి. ప్రస్తుతం దిల్లీలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో రాహుల్గాంధీ ప్రెస్మీట్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.