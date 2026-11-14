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గిగ్​ వర్కర్ల బైక్​ ర్యాలీలో పాల్గొన్న రాహుల్​ గాంధీ, సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

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గిగ్​ వర్కర్ల బైక్​ ర్యాలీ పాల్గొన్న రాహుల్​ గాంధీ, సీఎం రేవంత్​రెడ్డి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 14, 2026 at 12:08 PM IST

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Updated : November 14, 2026 at 12:18 PM IST

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హైదరాబాద్​ నగరంలో గిగ్​ వర్కర్లు భారీ బైక్​ ర్యాలీ చేపట్టారు. శిల్పకళా వేదిక నుంచి జయభేరి గ్రౌండ్స్​ వరకు చేపట్టిన ఈ బైక్​ ర్యాలీలో కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్ ​గాంధీ, సీఎం రేవంత్ ​రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మహేశ్‌ కుమార్​ గౌడ్ సహా పలువురు మంత్రులు పాల్గొన్నారు. శిల్పారామం నుంచి జయభేరి గ్రౌండ్ వరకు ఈ బైక్ ర్యాలీ కొనసాగింది. ర్యాలీ అనంతరం జయభేరి గ్రౌండ్‌లో గిగ్ వర్కర్ల సభ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సభా వేదికగా సీఎం రేవంత్​ రెడ్డితో కలిసి రాహుల్ ​గాంధీ గిగ్ కార్మికుల చట్టాన్ని విడుదల చేశారు.

మరోవైపు భారీ బైక్ ర్యాలీ నేపథ్యంలో సైబరాబాద్ పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. శిల్పకళా వేదిక నుంచి జయభేరి గ్రౌండ్స్ వరకు ఈ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించనున్నారు. ఈ ర్యాలీలో లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ పాల్గొననున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా మార్గాల్లో ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ నియంత్రణలు ఉంటాయని పోలీసులు వెల్లడించారు.

హైదరాబాద్​ నగరంలో గిగ్​ వర్కర్లు భారీ బైక్​ ర్యాలీ చేపట్టారు. శిల్పకళా వేదిక నుంచి జయభేరి గ్రౌండ్స్​ వరకు చేపట్టిన ఈ బైక్​ ర్యాలీలో కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్ ​గాంధీ, సీఎం రేవంత్ ​రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మహేశ్‌ కుమార్​ గౌడ్ సహా పలువురు మంత్రులు పాల్గొన్నారు. శిల్పారామం నుంచి జయభేరి గ్రౌండ్ వరకు ఈ బైక్ ర్యాలీ కొనసాగింది. ర్యాలీ అనంతరం జయభేరి గ్రౌండ్‌లో గిగ్ వర్కర్ల సభ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సభా వేదికగా సీఎం రేవంత్​ రెడ్డితో కలిసి రాహుల్ ​గాంధీ గిగ్ కార్మికుల చట్టాన్ని విడుదల చేశారు.

మరోవైపు భారీ బైక్ ర్యాలీ నేపథ్యంలో సైబరాబాద్ పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. శిల్పకళా వేదిక నుంచి జయభేరి గ్రౌండ్స్ వరకు ఈ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించనున్నారు. ఈ ర్యాలీలో లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ పాల్గొననున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా మార్గాల్లో ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ నియంత్రణలు ఉంటాయని పోలీసులు వెల్లడించారు.

Last Updated : November 14, 2026 at 12:18 PM IST

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TAGGED:

BIKE RALLY BY GIG WORKERS
BIKE RALLY BY GIG WORKERS IN HYD
RAHUL GANDI BIKE RALLY IN HYD
BIKE RALLY OF GIG WORKERS
గిగ్​ వర్కర్లు భారీ బైక్​ ర్యాలీ

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