గిగ్ వర్కర్ల బైక్ ర్యాలీలో పాల్గొన్న రాహుల్ గాంధీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
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Published : November 14, 2026 at 12:08 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 12:18 PM IST
హైదరాబాద్ నగరంలో గిగ్ వర్కర్లు భారీ బైక్ ర్యాలీ చేపట్టారు. శిల్పకళా వేదిక నుంచి జయభేరి గ్రౌండ్స్ వరకు చేపట్టిన ఈ బైక్ ర్యాలీలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ సహా పలువురు మంత్రులు పాల్గొన్నారు. శిల్పారామం నుంచి జయభేరి గ్రౌండ్ వరకు ఈ బైక్ ర్యాలీ కొనసాగింది. ర్యాలీ అనంతరం జయభేరి గ్రౌండ్లో గిగ్ వర్కర్ల సభ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సభా వేదికగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో కలిసి రాహుల్ గాంధీ గిగ్ కార్మికుల చట్టాన్ని విడుదల చేశారు.
మరోవైపు భారీ బైక్ ర్యాలీ నేపథ్యంలో సైబరాబాద్ పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. శిల్పకళా వేదిక నుంచి జయభేరి గ్రౌండ్స్ వరకు ఈ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించనున్నారు. ఈ ర్యాలీలో లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ పాల్గొననున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా మార్గాల్లో ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ నియంత్రణలు ఉంటాయని పోలీసులు వెల్లడించారు.
హైదరాబాద్ నగరంలో గిగ్ వర్కర్లు భారీ బైక్ ర్యాలీ చేపట్టారు. శిల్పకళా వేదిక నుంచి జయభేరి గ్రౌండ్స్ వరకు చేపట్టిన ఈ బైక్ ర్యాలీలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ సహా పలువురు మంత్రులు పాల్గొన్నారు. శిల్పారామం నుంచి జయభేరి గ్రౌండ్ వరకు ఈ బైక్ ర్యాలీ కొనసాగింది. ర్యాలీ అనంతరం జయభేరి గ్రౌండ్లో గిగ్ వర్కర్ల సభ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సభా వేదికగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో కలిసి రాహుల్ గాంధీ గిగ్ కార్మికుల చట్టాన్ని విడుదల చేశారు.
మరోవైపు భారీ బైక్ ర్యాలీ నేపథ్యంలో సైబరాబాద్ పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. శిల్పకళా వేదిక నుంచి జయభేరి గ్రౌండ్స్ వరకు ఈ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించనున్నారు. ఈ ర్యాలీలో లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ పాల్గొననున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా మార్గాల్లో ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ నియంత్రణలు ఉంటాయని పోలీసులు వెల్లడించారు.