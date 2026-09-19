ETV Bharat / Videos

కన్నుల పండువగా రాధాష్టమి వేడుకలు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
కన్నుల పండువగా రాధాష్టమి వేడుకలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2026 at 8:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Radhashtami celebrations at Iskcon Hyderabad : హైదరాబాద్ అత్తాపూర్‌ లోని ఇస్కాన్‌ ఆలయంలో శనివారం రాధాష్టమి వేడుకలను భక్తిశ్రద్ధలతో ఘనంగా నిర్వహించారు. రాధారాణి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఉదయం మంగళహారతితో ప్రారంభమైన వేడుకల్లో గురుపూజ, దర్శన హారతి, రాధారాణి లీలలపై ప్రత్యేక ప్రవచనం నిర్వహించారు. ఉదయం 11 గంటలకు రాధారాణి విగ్రహానికి పాలు, పెరుగు, తేనె, నెయ్యి, సుగంధ జలాలతో పవిత్రమైన మహాభిషేకం చేపట్టారు. అనంతరం హరే కృష్ణ మహా మంత్రం, భక్తి కీర్తనలు, నామ సంకీర్తనలు మారు మోగాయి. మధ్యాహ్నం రాజభోగ హారతి అనంతరం భక్తులకు మహాప్రసాదం పంపిణీ చేశారు. ఈ వేడుకలకు సుమారు 10 వేల మంది భక్తులు, సందర్శకులు హాజరయ్యేలా ఆలయ నిర్వాహకులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు భక్తులకు మహా ప్రసాదం అందించేలా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.

Radhashtami celebrations at Iskcon Hyderabad : హైదరాబాద్ అత్తాపూర్‌ లోని ఇస్కాన్‌ ఆలయంలో శనివారం రాధాష్టమి వేడుకలను భక్తిశ్రద్ధలతో ఘనంగా నిర్వహించారు. రాధారాణి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఉదయం మంగళహారతితో ప్రారంభమైన వేడుకల్లో గురుపూజ, దర్శన హారతి, రాధారాణి లీలలపై ప్రత్యేక ప్రవచనం నిర్వహించారు. ఉదయం 11 గంటలకు రాధారాణి విగ్రహానికి పాలు, పెరుగు, తేనె, నెయ్యి, సుగంధ జలాలతో పవిత్రమైన మహాభిషేకం చేపట్టారు. అనంతరం హరే కృష్ణ మహా మంత్రం, భక్తి కీర్తనలు, నామ సంకీర్తనలు మారు మోగాయి. మధ్యాహ్నం రాజభోగ హారతి అనంతరం భక్తులకు మహాప్రసాదం పంపిణీ చేశారు. ఈ వేడుకలకు సుమారు 10 వేల మంది భక్తులు, సందర్శకులు హాజరయ్యేలా ఆలయ నిర్వాహకులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు భక్తులకు మహా ప్రసాదం అందించేలా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

IN ISCON RADHASHTAMI
RADHASHTAMI CELEBRATIONS AT ISKCON
ఇస్కాన్‌ ఆలయంలో రాధాష్టమి వేడుకలు
MAGNIFICENT RADHASHTAMI

ఇలాంటి కథనాలు

Tomato feed for sheep

టమాటా పంట గొర్రెలకు మేత - గిట్టుబాటు ధర లేదంటూ రైతు ఆవేదన

September 18, 2026 at 7:06 PM IST
Raja Singh on Khairatabad Ganesh

ఖైరతాబాద్ పేరును గణేశ్​పురిగా మార్చాలి : ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్​

September 16, 2026 at 7:28 PM IST
అసెంబ్లీలో కేసీఆర్ భూములు వివరాలు తెలిసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

కల్వకుంట్ల కుటుంబానికి 439 ఎకరాలున్నాయి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

September 16, 2026 at 6:28 PM IST
DHARANI PORTAL IN TELANGANA

చార్మినార్, గోల్కొండ కోట రాసివ్వమని నా దగ్గరికి వస్తుంటారు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

September 16, 2026 at 3:06 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.