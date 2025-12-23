LIVE: టెక్ విద్యార్ధులతో సీఎం చంద్రబాబు 'క్వాంటమ్ టాక్'- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - QUANTUM TALK BY CM CHANDRABABU
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 9:58 AM IST|
Updated : December 23, 2025 at 11:08 AM IST
Quantum Talk by CM Chandrababu Naidu LIVE : టెక్ విద్యార్ధులతో సీఎం చంద్రబాబు 'క్వాంటమ్ టాక్' నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు వేలమంది టెక్ విద్యార్థులతో ఆన్లైన్లో మాటామంతిలో పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థుల్లో నైపుణ్య కల్పనకు శ్రీకారం చుట్టి, దేశంలోనే తొలిసారి అతిపెద్ద క్వాంటమ్ విద్యా సదస్సు ద్వారా నైపుణ్య కల్పనకు కృషి చేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రభుత్వం క్యూబిట్, వైసర్ సంస్థలతో కలిసి క్వాంటం ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేసింది. క్వాంటమ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం కోసం 50 వేలమంది విద్యార్థులు, ఐటీ ఉద్యోగులు, 51 శాతానికి పైగా మహిళా టెక్ విద్యార్థులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో క్వాంటం టెక్నాలజీ అభివృద్ధికి సంబంధించిన దీర్ఘకాలిక రోడ్ మ్యాప్ను సీఎం విద్యార్ధులకు వివరిస్తున్నారు. క్వాంటం టెక్నాలజీ లక్ష్యాల గురించి సదస్సులో వివరించారు. అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనపర్చిన 3 వేల మందికి తదుపరి స్థాయి శిక్షణ, 100 మందికి ఐబీఎం, టీసీఎస్, సహా సీడాక్ లలో శిక్షణ అవకాశాలు కల్పించనున్నారు. ఏపీ నుంచి లక్ష మంది క్వాంటం నిపుణుల్ని తయారు చేయటమే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం 'క్వాంటమ్ టాక్' సదస్సు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
