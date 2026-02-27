ఆహారం రుచికరంగా - లోపాలు సరిదిద్దుకునేలా 'ఫుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెషిన్' - FOOD FEEDBACK MACHINE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 27, 2026 at 7:14 PM IST
Food Feedback Machine : సాధారణంగా హోటల్స్, రెస్టారెంట్లు, ఫుడ్ క్యాంటిన్లను నిర్వహించే యజమానులు ఆహారాన్ని కష్టమర్లు ఏ స్థాయిలో ఇష్టపడుతున్నారో తెలుసుకోవాలనుకుంటారు. ఏవైనా లోపాలుంటే సరిదిద్దుకుని మరింత రుచికరంగా అందివ్వాలనుకుంటారు. అలాగే కొత్తవారిని ఆకర్షించేలా వివిధ మార్పులు చేయాలని భావిస్తుంటారు. అలాంటి వారికి ఉపయోగపడేలా వినూత్న పరికరాన్ని తయారు చేశారు PVP సిద్దార్థ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు. 50 వేల రూపాయలతో రూపొందించిన ఈ యంత్రంతో ఓనర్ ఎక్కడున్నా కస్టమర్ల ఫీడ్ బ్యాక్ తెలుసుకోవచ్చు. కళాశాల అధ్యాపకుల పూర్తి సహకారంతో ఈ యంత్రాన్ని తయారు చేసినట్లు విద్యార్థులు చెప్పారు. ఈ యంత్రాన్ని తయారు చేయడానికి హెచ్టీఎంఎల్, జావా స్క్రిప్ట్లను ఉపయోగించారనన్నారు. దీనిని రూపొందించడానికి రెండు నెలల సమయం పట్టిందని చెప్పారు. ఫుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెషిన్ను భవిష్యత్తులో మార్కెట్లోకి తీసుకురావడమే తమ లక్ష్యమని విద్యార్థులు అన్నారు. దీనివల్ల కస్టమర్లు తిన్న ఆహారంపై తమ అభిప్రాయాన్ని చెప్పవచ్చని చెప్పారు. యజమానులు ఏవైనా మార్పులు చేసుకోవడానికి ఎంతగానో అనువుగా ఉంటుందని వారు అన్నారు.
