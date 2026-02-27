ETV Bharat / Videos

ఆహారం రుచికరంగా - లోపాలు సరిదిద్దుకునేలా 'ఫుడ్ ఫీడ్​బ్యాక్ మెషిన్' - FOOD FEEDBACK MACHINE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ఫుడ్ ఫీడ్​బ్యాక్​ మెషిన్​తో ఫీడ్ బ్యాక్ సులువుగా తెలుసుకోవచ్చు (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 27, 2026 at 7:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Food Feedback Machine : సాధారణంగా హోటల్స్‌, రెస్టారెంట్లు, ఫుడ్‌ క్యాంటిన్లను నిర్వహించే యజమానులు ఆహారాన్ని కష్టమర్లు ఏ స్థాయిలో ఇష్టపడుతున్నారో తెలుసుకోవాలనుకుంటారు. ఏవైనా లోపాలుంటే సరిదిద్దుకుని మరింత రుచికరంగా అందివ్వాలనుకుంటారు. అలాగే కొత్తవారిని ఆకర్షించేలా వివిధ మార్పులు చేయాలని భావిస్తుంటారు. అలాంటి వారికి ఉపయోగపడేలా వినూత్న పరికరాన్ని తయారు చేశారు PVP సిద్దార్థ ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థులు. 50 వేల రూపాయలతో రూపొందించిన ఈ యంత్రంతో ఓనర్‌ ఎక్కడున్నా కస్టమర్ల ఫీడ్‌ బ్యాక్‌ తెలుసుకోవచ్చు. కళాశాల అధ్యాపకుల పూర్తి సహకారంతో ఈ యంత్రాన్ని తయారు చేసినట్లు విద్యార్థులు చెప్పారు. ఈ యంత్రాన్ని తయారు చేయడానికి హెచ్​టీఎంఎల్​, జావా స్క్రిప్ట్​లను ఉపయోగించారనన్నారు. దీనిని రూపొందించడానికి రెండు నెలల సమయం పట్టిందని చెప్పారు. ఫుడ్ ఫీడ్​బ్యాక్​ మెషిన్​ను భవిష్యత్తులో మార్కెట్‌లోకి తీసుకురావడమే తమ లక్ష్యమని విద్యార్థులు అన్నారు. దీనివల్ల కస్టమర్లు తిన్న ఆహారంపై తమ అభిప్రాయాన్ని చెప్పవచ్చని చెప్పారు. యజమానులు ఏవైనా మార్పులు చేసుకోవడానికి ఎంతగానో అనువుగా ఉంటుందని వారు అన్నారు.    

Food Feedback Machine : సాధారణంగా హోటల్స్‌, రెస్టారెంట్లు, ఫుడ్‌ క్యాంటిన్లను నిర్వహించే యజమానులు ఆహారాన్ని కష్టమర్లు ఏ స్థాయిలో ఇష్టపడుతున్నారో తెలుసుకోవాలనుకుంటారు. ఏవైనా లోపాలుంటే సరిదిద్దుకుని మరింత రుచికరంగా అందివ్వాలనుకుంటారు. అలాగే కొత్తవారిని ఆకర్షించేలా వివిధ మార్పులు చేయాలని భావిస్తుంటారు. అలాంటి వారికి ఉపయోగపడేలా వినూత్న పరికరాన్ని తయారు చేశారు PVP సిద్దార్థ ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థులు. 50 వేల రూపాయలతో రూపొందించిన ఈ యంత్రంతో ఓనర్‌ ఎక్కడున్నా కస్టమర్ల ఫీడ్‌ బ్యాక్‌ తెలుసుకోవచ్చు. కళాశాల అధ్యాపకుల పూర్తి సహకారంతో ఈ యంత్రాన్ని తయారు చేసినట్లు విద్యార్థులు చెప్పారు. ఈ యంత్రాన్ని తయారు చేయడానికి హెచ్​టీఎంఎల్​, జావా స్క్రిప్ట్​లను ఉపయోగించారనన్నారు. దీనిని రూపొందించడానికి రెండు నెలల సమయం పట్టిందని చెప్పారు. ఫుడ్ ఫీడ్​బ్యాక్​ మెషిన్​ను భవిష్యత్తులో మార్కెట్‌లోకి తీసుకురావడమే తమ లక్ష్యమని విద్యార్థులు అన్నారు. దీనివల్ల కస్టమర్లు తిన్న ఆహారంపై తమ అభిప్రాయాన్ని చెప్పవచ్చని చెప్పారు. యజమానులు ఏవైనా మార్పులు చేసుకోవడానికి ఎంతగానో అనువుగా ఉంటుందని వారు అన్నారు.    

For All Latest Updates

TAGGED:

PVR SIDDHARTHA COLLEGE VIJAYAWADA
FOOD FEEDBACK INSTRUMENTS
STUDENTN LATEST INNOVATION
HOW TO GIVE FOOD FEEDBACK
FOOD FEEDBACK MACHINE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Bride And Groom Donates Blood During Marriage

పెళ్లి మండపంలో రక్తదానం - నిండు హృదయాన్ని చాటుకున్న వధూవరులు

February 27, 2026 at 8:41 AM IST
Krishna Milk Union Md Eshwarbabu on Milk

డెయిరీలలో పాల శీతలీకరణ ఎలా చేస్తారు - ఇవి ఎప్పుడు ప్రమాదకరం?

February 25, 2026 at 1:30 PM IST
Heavy Rain in Paderu, Alluri Seetharamaraju District

పాడేరులో భారీ వర్షం - బురదమయమైన రోడ్డులో ప్రయాణికుల కష్టాలు

February 24, 2026 at 1:54 PM IST
MLA kishore kumar Visits Tirumala Temple

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రముఖులు - స్వాగతం పలికిన ఆలయ అధికారులు

February 24, 2026 at 12:00 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.