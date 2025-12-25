దొంగకు దెబ్బ అదుర్స్- పారిపోయేలా చేసిన యువతి- ప్రశంసలతో ముంచెత్తిన పోలీసులు - YOUNG WOMAN CONFRONTED ROBBERY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 25, 2025 at 11:02 AM IST
Young Woman Confronted The Robbery : కత్తితో బెదిరించి, దొంగతనం చేయడానికి ప్రయత్నించిన దొంగను అడ్డుకుంది పంజాబ్లోని లూథియానా జిల్లాలకు చెందిన ఓ యువతి. సోమవారం హంబాడా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక మనీ ట్రాన్స్ఫర్ దుకాణంలో సోనీ వర్మ అనే అమ్మాయి, ముసుగు ధరించిన దొంగను నెట్టివేసి పారిపోయేలా చేసింది. తన నగదు పెట్టెలోంచి డబ్బు తీయడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా, ఆ యువతి ధైర్యం చేసి దొంగ కాలర్ను గట్టిగా పట్టుకుంది. దీంతో భయపడిన దొంగ కత్తిని అక్కడే పడేసి వెంటనే పారిపోయాడు. ధైర్యవంతురాలైన సోనీ వర్మ నిందితుడు దోపిడీ ఉద్దేశ్యంతోనే దుకాణంలోకి వచ్చాడని పోలీసులకు చెప్పింది. ''అతడు నాకు కత్తి చూపించి నా చెంప పట్టుకున్నాడు, కానీ ఆ సమయంలో నేను ధైర్యం చేసి అతడి కాలర్ పట్టుకున్నాను. దీంతో భయపడి దుకాణం నుంచి పారిపోయాడు'' అని ఆమె చెప్పింది. సోనీ చేసిన ధైర్యసాహసాలను స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ ( ఎస్హెచ్ఓ) గుర్చరణ్జిత్ సింగ్ ప్రశంసించారు.
Young Woman Confronted The Robbery : కత్తితో బెదిరించి, దొంగతనం చేయడానికి ప్రయత్నించిన దొంగను అడ్డుకుంది పంజాబ్లోని లూథియానా జిల్లాలకు చెందిన ఓ యువతి. సోమవారం హంబాడా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక మనీ ట్రాన్స్ఫర్ దుకాణంలో సోనీ వర్మ అనే అమ్మాయి, ముసుగు ధరించిన దొంగను నెట్టివేసి పారిపోయేలా చేసింది. తన నగదు పెట్టెలోంచి డబ్బు తీయడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా, ఆ యువతి ధైర్యం చేసి దొంగ కాలర్ను గట్టిగా పట్టుకుంది. దీంతో భయపడిన దొంగ కత్తిని అక్కడే పడేసి వెంటనే పారిపోయాడు. ధైర్యవంతురాలైన సోనీ వర్మ నిందితుడు దోపిడీ ఉద్దేశ్యంతోనే దుకాణంలోకి వచ్చాడని పోలీసులకు చెప్పింది. ''అతడు నాకు కత్తి చూపించి నా చెంప పట్టుకున్నాడు, కానీ ఆ సమయంలో నేను ధైర్యం చేసి అతడి కాలర్ పట్టుకున్నాను. దీంతో భయపడి దుకాణం నుంచి పారిపోయాడు'' అని ఆమె చెప్పింది. సోనీ చేసిన ధైర్యసాహసాలను స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ ( ఎస్హెచ్ఓ) గుర్చరణ్జిత్ సింగ్ ప్రశంసించారు.