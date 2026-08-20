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మా చదువును ఇక్కడే ఆపేస్తారా? - జీవో 97పై పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థుల పోరాటం - POLYTECHNIC STUDENTS PROTESTS IN TG

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జీవో 97పై డిప్లొమా విద్యార్థుల ధర్నా (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2026 at 3:37 PM IST

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Polytechnic Students Protests On Shakti Scheme : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యా విధానంలో కొత్తగా తీసుకొచ్చిన 'స్కిల్​ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అండ్​ నాలెడ్జ్​ ట్రైనింగ్ ఇనిషియేటివ్స్' (శక్తి) స్కీమ్‌ పట్ల పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు తమ నిరసన తీవ్రతరం చేశారు. వరుసగా మూడోరోజు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాలిటెక్నిక్ కళాశాల విద్యార్థులు భారీ ఎత్తున ధర్నా చేపట్టారు. శక్తి స్కీమ్‌ వల్ల తమకు అన్యాయం జరుగుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి జీవో 97ను వెనక్కి తీసుకోవాలని విద్యార్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఉదయం హైదరాబాద్‌ యూసుఫ్​గూడలోని స్టేట్ హోమ్ ఎదుట దుర్గాబాయి దేశ్‌ముఖ్‌ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల విద్యార్తినులు నిరసన చేపట్టారు. ప్రభుత్వం దిగివచ్చే వరకు తమ పోరాటం కొనసాగుతూనే ఉంటుందని వారు తెలిపారు. సుమారు 3 గంటల పాటు రోడ్డుపై బైఠాయించి ఆందోళన కొనసాగించారు. ధర్నా చేస్తున్న విద్యార్థినులతో 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​' ప్రతినిధి శివరామకృష్ణ ప్రత్యేకంగా నిర్వహించిన ముఖాముఖి ద్వారా పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Polytechnic Students Protests On Shakti Scheme : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యా విధానంలో కొత్తగా తీసుకొచ్చిన 'స్కిల్​ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అండ్​ నాలెడ్జ్​ ట్రైనింగ్ ఇనిషియేటివ్స్' (శక్తి) స్కీమ్‌ పట్ల పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు తమ నిరసన తీవ్రతరం చేశారు. వరుసగా మూడోరోజు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాలిటెక్నిక్ కళాశాల విద్యార్థులు భారీ ఎత్తున ధర్నా చేపట్టారు. శక్తి స్కీమ్‌ వల్ల తమకు అన్యాయం జరుగుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి జీవో 97ను వెనక్కి తీసుకోవాలని విద్యార్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఉదయం హైదరాబాద్‌ యూసుఫ్​గూడలోని స్టేట్ హోమ్ ఎదుట దుర్గాబాయి దేశ్‌ముఖ్‌ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల విద్యార్తినులు నిరసన చేపట్టారు. ప్రభుత్వం దిగివచ్చే వరకు తమ పోరాటం కొనసాగుతూనే ఉంటుందని వారు తెలిపారు. సుమారు 3 గంటల పాటు రోడ్డుపై బైఠాయించి ఆందోళన కొనసాగించారు. ధర్నా చేస్తున్న విద్యార్థినులతో 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​' ప్రతినిధి శివరామకృష్ణ ప్రత్యేకంగా నిర్వహించిన ముఖాముఖి ద్వారా పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

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TAGGED:

STUDENTS PROTESTS ON SHAKTI SCHEME
DIPLOMA STUDENTS PROTESTS ON SHAKTI
DIPLOMA STUDENTS PROTESTS ON GO 97
జీవో97పై డిప్లొమా విద్యార్థుల ధర్నా
POLYTECHNIC STUDENTS PROTESTS IN TG

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