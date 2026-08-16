ETV Bharat / Videos

మా ఊరిని ముంపు గ్రామంగా ప్రకటించాలి - వినూత్నంగా నిరసన తెలిపిన గ్రామస్తులు - బతుకమ్మ పాటలతో నిరసన

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
మా ఊరిని ముంపు గ్రామంగా ప్రకటించాలి - బతుకమ్మ పాటలతో నిరసన తెలిపిన గ్రామస్తులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2026 at 8:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Protest For Submergence Village Karimnagar : సాధారణంగా నిరసన కారులు నినాదాలు చేయడం, ర్యాలీలు నిర్వహించడాన్ని గమనించే ఉంటాం. అయితే కరీంనగర్​ జిల్లాలోని నారాయణపూర్​ గ్రామస్తులు అందరికంటే భిన్నంగా, వినూత్నంగా నిరసన చేపట్టారు. జిల్లాలోని గంగాధర మండలం నారాయణపూర్​ను ముంపు గ్రామంగా ప్రకటించాలని గ్రామస్తులంతా వినూత్నంగా గళం విప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉయ్యాల పాటతో నిరసన తెలిపారు. గత వారం రోజులుగా కరీంనగర్ జిల్లాలోని నారాయణపూర్​ లోని గ్రామస్తులంతా రిలే నిరహార దీక్ష చేస్తున్నారు. ప్రతి రోజు గ్రామస్తులంతా నిరసన శిబిరంలో పాల్గొంటున్నారు. తమ ఊరిని ముంపు గ్రామంగా ప్రకటించాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అనేక సార్లు ప్రభుత్వానికి విన్నవించుకున్నప్పటికీ ఫలితం మాత్రం రావడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే గ్రామంలోని మహిళలంతా బతుకమ్మ ఆడుతూ తమ సమస్యలు తీర్చాలంటూ పాటలు పాడారు. గ్రామాన్ని ముంపు కింద ప్రకటించి ఆదుకోవాలని కోరారు. నేతలు స్పందించాలని తమ సమస్యను పరిష్కరించాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు.

Protest For Submergence Village Karimnagar : సాధారణంగా నిరసన కారులు నినాదాలు చేయడం, ర్యాలీలు నిర్వహించడాన్ని గమనించే ఉంటాం. అయితే కరీంనగర్​ జిల్లాలోని నారాయణపూర్​ గ్రామస్తులు అందరికంటే భిన్నంగా, వినూత్నంగా నిరసన చేపట్టారు. జిల్లాలోని గంగాధర మండలం నారాయణపూర్​ను ముంపు గ్రామంగా ప్రకటించాలని గ్రామస్తులంతా వినూత్నంగా గళం విప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉయ్యాల పాటతో నిరసన తెలిపారు. గత వారం రోజులుగా కరీంనగర్ జిల్లాలోని నారాయణపూర్​ లోని గ్రామస్తులంతా రిలే నిరహార దీక్ష చేస్తున్నారు. ప్రతి రోజు గ్రామస్తులంతా నిరసన శిబిరంలో పాల్గొంటున్నారు. తమ ఊరిని ముంపు గ్రామంగా ప్రకటించాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అనేక సార్లు ప్రభుత్వానికి విన్నవించుకున్నప్పటికీ ఫలితం మాత్రం రావడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే గ్రామంలోని మహిళలంతా బతుకమ్మ ఆడుతూ తమ సమస్యలు తీర్చాలంటూ పాటలు పాడారు. గ్రామాన్ని ముంపు కింద ప్రకటించి ఆదుకోవాలని కోరారు. నేతలు స్పందించాలని తమ సమస్యను పరిష్కరించాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

TO DECLARE IT A SUBMERGENCE VILLAGE
SUBMERGENCE VILLAGE IN KARIMNAGAR
BONALU SONG FOR PROTEST KARIMNAGAR
బతుకమ్మ పాటలతో నిరసన
PROTEST FOR SUBMERGENCE VILLAGE

ఇలాంటి కథనాలు

అబిడ్స్​ ఇస్కాన్ టెంపుల్ స్వర్ణోత్సవ వేడుకలు

సందడిగా ఇస్కాన్ ఆలయ స్వర్ణోత్సవాలు

August 16, 2026 at 1:13 PM IST
At Home Event At Lok Bhavan Telangana

లోక్​ భవన్​లో ఎట్​హోం - హాజరైన ప్రముఖులు

August 15, 2026 at 8:55 PM IST
Independence Celebrations In Kamareddy

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో విద్యార్థులతో కలిసి హనుమంతన్న డ్యాన్స్

August 15, 2026 at 2:43 PM IST
INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS 2026

రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో ఘనంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు

August 15, 2026 at 1:14 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.