మా ఊరిని ముంపు గ్రామంగా ప్రకటించాలి - వినూత్నంగా నిరసన తెలిపిన గ్రామస్తులు - బతుకమ్మ పాటలతో నిరసన
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Published : August 16, 2026 at 8:42 PM IST
Protest For Submergence Village Karimnagar : సాధారణంగా నిరసన కారులు నినాదాలు చేయడం, ర్యాలీలు నిర్వహించడాన్ని గమనించే ఉంటాం. అయితే కరీంనగర్ జిల్లాలోని నారాయణపూర్ గ్రామస్తులు అందరికంటే భిన్నంగా, వినూత్నంగా నిరసన చేపట్టారు. జిల్లాలోని గంగాధర మండలం నారాయణపూర్ను ముంపు గ్రామంగా ప్రకటించాలని గ్రామస్తులంతా వినూత్నంగా గళం విప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉయ్యాల పాటతో నిరసన తెలిపారు. గత వారం రోజులుగా కరీంనగర్ జిల్లాలోని నారాయణపూర్ లోని గ్రామస్తులంతా రిలే నిరహార దీక్ష చేస్తున్నారు. ప్రతి రోజు గ్రామస్తులంతా నిరసన శిబిరంలో పాల్గొంటున్నారు. తమ ఊరిని ముంపు గ్రామంగా ప్రకటించాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అనేక సార్లు ప్రభుత్వానికి విన్నవించుకున్నప్పటికీ ఫలితం మాత్రం రావడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే గ్రామంలోని మహిళలంతా బతుకమ్మ ఆడుతూ తమ సమస్యలు తీర్చాలంటూ పాటలు పాడారు. గ్రామాన్ని ముంపు కింద ప్రకటించి ఆదుకోవాలని కోరారు. నేతలు స్పందించాలని తమ సమస్యను పరిష్కరించాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు.
Protest For Submergence Village Karimnagar : సాధారణంగా నిరసన కారులు నినాదాలు చేయడం, ర్యాలీలు నిర్వహించడాన్ని గమనించే ఉంటాం. అయితే కరీంనగర్ జిల్లాలోని నారాయణపూర్ గ్రామస్తులు అందరికంటే భిన్నంగా, వినూత్నంగా నిరసన చేపట్టారు. జిల్లాలోని గంగాధర మండలం నారాయణపూర్ను ముంపు గ్రామంగా ప్రకటించాలని గ్రామస్తులంతా వినూత్నంగా గళం విప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉయ్యాల పాటతో నిరసన తెలిపారు. గత వారం రోజులుగా కరీంనగర్ జిల్లాలోని నారాయణపూర్ లోని గ్రామస్తులంతా రిలే నిరహార దీక్ష చేస్తున్నారు. ప్రతి రోజు గ్రామస్తులంతా నిరసన శిబిరంలో పాల్గొంటున్నారు. తమ ఊరిని ముంపు గ్రామంగా ప్రకటించాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అనేక సార్లు ప్రభుత్వానికి విన్నవించుకున్నప్పటికీ ఫలితం మాత్రం రావడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే గ్రామంలోని మహిళలంతా బతుకమ్మ ఆడుతూ తమ సమస్యలు తీర్చాలంటూ పాటలు పాడారు. గ్రామాన్ని ముంపు కింద ప్రకటించి ఆదుకోవాలని కోరారు. నేతలు స్పందించాలని తమ సమస్యను పరిష్కరించాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు.