తిరుమల శ్రీవారిని సేవలో ప్రముఖులు - తీర్థప్రసాదాలను అందజేసిన అర్చకులు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 12:22 PM IST
Prominent Personalities Visit Tirumala : ఎల్ నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉన్నందున, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆ వేంకటేశ్వరస్వామి అండగా ఉండాలని ప్రార్థించినట్లు రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ తెలిపారు. మంగళవారం ఉదయం తిరుమల శ్రీవారిని ఆయన దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో మంత్రి గొట్టిపాటితో పాటు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ తల్లి శోభా చంద్రశేఖర్, మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని, అమెరికా భారత రాయబారి లారా విలియమ్స్ తదితరులు స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.
ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న ప్రముఖులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) అధికారులు ఘనస్వాగతం పలికి, ప్రత్యేక దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం ప్రముఖులంతా ఆనంద నిలయంలోని మూలవిరాట్టును దర్శించుకున్నారు. దర్శనానంతరం ఆలయంలోని రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వారికి వేదాశీర్వచనం పలికారు. ఆలయ అధికారులు స్వామివారి శేషవస్త్రం, తీర్థప్రసాదాలను అందించి గౌరవించారు. రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని, వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని స్వామివారిని వేడుకున్నట్లు ఈ సందర్భంగా మంత్రి పేర్కొన్నారు.
Prominent Personalities Visit Tirumala : ఎల్ నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉన్నందున, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆ వేంకటేశ్వరస్వామి అండగా ఉండాలని ప్రార్థించినట్లు రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ తెలిపారు. మంగళవారం ఉదయం తిరుమల శ్రీవారిని ఆయన దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో మంత్రి గొట్టిపాటితో పాటు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ తల్లి శోభా చంద్రశేఖర్, మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని, అమెరికా భారత రాయబారి లారా విలియమ్స్ తదితరులు స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.
ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న ప్రముఖులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) అధికారులు ఘనస్వాగతం పలికి, ప్రత్యేక దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం ప్రముఖులంతా ఆనంద నిలయంలోని మూలవిరాట్టును దర్శించుకున్నారు. దర్శనానంతరం ఆలయంలోని రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వారికి వేదాశీర్వచనం పలికారు. ఆలయ అధికారులు స్వామివారి శేషవస్త్రం, తీర్థప్రసాదాలను అందించి గౌరవించారు. రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని, వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని స్వామివారిని వేడుకున్నట్లు ఈ సందర్భంగా మంత్రి పేర్కొన్నారు.