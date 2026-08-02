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విశాఖలో 'ప్రాజెక్ట్ తిరంగా' - 'మహిళా మనోవికాస్' ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ రికార్డుకు ప్రయత్నం - PROJECT TIRANGA GUINNESS RECORD

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విశాఖ వేదికగా ప్రపంచ రికార్డుకు ప్రయత్నం - 'మహిళా మనోవికాస్' ఆధ్వర్యంలో 'ప్రాజెక్ట్ తిరంగా' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 2:18 PM IST

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Project Tiranga Under Mahila Vikas At Visakha: విశాఖ అక్కయ్యపాలెం పోర్టు స్టేడియం ప్రాంగణం త్రివర్ణ పతాకాల శోభతో సింగారించుకుంది. దేశభక్తి, సమిష్టి కృషికి నిలువెత్తు రూపంగా విశాఖపట్నం వేదికగా ఒక అద్భుతమైన ప్రపంచ రికార్డు ప్రయత్నం కొనసాగుతోంది. 'మహిళా మనోవికాస్' ఆధ్వర్యంలో 'ప్రాజెక్ట్ తిరంగా' పేరుతో చేపట్టిన బృహత్ కార్యక్రమం నూతన శక్తిని, సమాఖ్య స్ఫూర్తిని చాటిచెప్పింది. 'ఒకే దేశం ఒక పతాకం' అనే నినాదంతో సాగిన ఈ వేడుకకు కేవలం మన దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా ఇతర దేశాల నుంచీ విశేష స్పందన లభించింది. ఈ వేడుకకు అమెరికా, యూకే, బెల్జియం, మలేషియా, సింగపూర్, దుబాయ్ తదితర విదేశాల నుంచి కూడా విశేష స్పందన లభించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వందలాది మంది మహిళలు, చిన్నారులు, వృద్ధులు సైతం ఎంతో ఉత్సాహంగా స్వయంగా ఊలుతో అల్లిన జాతీయ పతాకాలను విశాఖకు పంపారు. కార్యక్రమ ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం.

Project Tiranga Under Mahila Vikas At Visakha: విశాఖ అక్కయ్యపాలెం పోర్టు స్టేడియం ప్రాంగణం త్రివర్ణ పతాకాల శోభతో సింగారించుకుంది. దేశభక్తి, సమిష్టి కృషికి నిలువెత్తు రూపంగా విశాఖపట్నం వేదికగా ఒక అద్భుతమైన ప్రపంచ రికార్డు ప్రయత్నం కొనసాగుతోంది. 'మహిళా మనోవికాస్' ఆధ్వర్యంలో 'ప్రాజెక్ట్ తిరంగా' పేరుతో చేపట్టిన బృహత్ కార్యక్రమం నూతన శక్తిని, సమాఖ్య స్ఫూర్తిని చాటిచెప్పింది. 'ఒకే దేశం ఒక పతాకం' అనే నినాదంతో సాగిన ఈ వేడుకకు కేవలం మన దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా ఇతర దేశాల నుంచీ విశేష స్పందన లభించింది. ఈ వేడుకకు అమెరికా, యూకే, బెల్జియం, మలేషియా, సింగపూర్, దుబాయ్ తదితర విదేశాల నుంచి కూడా విశేష స్పందన లభించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వందలాది మంది మహిళలు, చిన్నారులు, వృద్ధులు సైతం ఎంతో ఉత్సాహంగా స్వయంగా ఊలుతో అల్లిన జాతీయ పతాకాలను విశాఖకు పంపారు. కార్యక్రమ ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం.

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TAGGED:

MAHILA MANOVIKAS
14 KM NATIONAL FLAG BUNTING
PROJECT TIRANGA IN VISAKHA
PROJECT TIRANGA GUINNESS RECORD
PROJECT TIRANGA

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