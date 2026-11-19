తిరుమలలో ప్రముఖులు - సందడిగా ఆలయ ప్రాంగణం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 5:19 PM IST
VIPs Visited Tirumala: తిరుమల శ్రీవారిని ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో నిర్మాత దగ్గుబాటి సురేష్ బాబు, లక్ష్మీ దగ్గుబాటి, తెలంగాణ ఎమ్మెల్యే జనంపల్లి అనిరుధ్ రెడ్డి, కన్నడ సినీనటులు ఖుషీ రవి, అమృత అయ్యంగార్, అర్చన కొట్టిగెలు వేర్వేరుగా బాలాజీ సేవలో పాల్గొన్నారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారికి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.
దేవాలయాల్లో హీలింగ్ సెంటర్లు: రాష్ట్రంలోని దేవాలయాలను హీలింగ్ సెంటర్లగా మార్చేందుకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు చర్యలు తీసుకున్నట్లు సినీ నిర్మాత దగ్గుబాటి సురేష్ బాబు అన్నారు. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్సులో ఏర్పాటు చేసిన వీఆర్ సెంటరులో చూశానని సినీ నిర్మాత దగ్గుబాటి సురేష్ బాబు చెప్పారు. దేవాలయాల్లో హీలింగ్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయడం సీఎం ఆలోచన మంచి నిర్ణయమని దగ్గుబాటి సురేష్ బాబు అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రముఖుల రాకలో ఆలయ ప్రాగణం సందడిగా మారింది. వారిని చూడడానికి భక్తులు బారీగా మోహరించారు.
VIPs Visited Tirumala: తిరుమల శ్రీవారిని ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో నిర్మాత దగ్గుబాటి సురేష్ బాబు, లక్ష్మీ దగ్గుబాటి, తెలంగాణ ఎమ్మెల్యే జనంపల్లి అనిరుధ్ రెడ్డి, కన్నడ సినీనటులు ఖుషీ రవి, అమృత అయ్యంగార్, అర్చన కొట్టిగెలు వేర్వేరుగా బాలాజీ సేవలో పాల్గొన్నారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారికి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.
దేవాలయాల్లో హీలింగ్ సెంటర్లు: రాష్ట్రంలోని దేవాలయాలను హీలింగ్ సెంటర్లగా మార్చేందుకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు చర్యలు తీసుకున్నట్లు సినీ నిర్మాత దగ్గుబాటి సురేష్ బాబు అన్నారు. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్సులో ఏర్పాటు చేసిన వీఆర్ సెంటరులో చూశానని సినీ నిర్మాత దగ్గుబాటి సురేష్ బాబు చెప్పారు. దేవాలయాల్లో హీలింగ్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయడం సీఎం ఆలోచన మంచి నిర్ణయమని దగ్గుబాటి సురేష్ బాబు అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రముఖుల రాకలో ఆలయ ప్రాగణం సందడిగా మారింది. వారిని చూడడానికి భక్తులు బారీగా మోహరించారు.