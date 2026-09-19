ETV Bharat / Videos

నరసన్నపేటలో బస్సు టైర్ పేలి చెలరేగిన మంటలు - ప్రయాణికులు సేఫ్​

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
నరసన్నపేట సమీపంలో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో మంటలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 12:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Narasannapeta Bus Fire Accident : శ్రీకాకుళం జిల్లా నరసన్నపేట సమీపంలో ఓ ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్ బస్సులో మంటలు చేలరేగాయి. బస్సు విజయవాడ నుంచి పలాస వైపు వెళ్తుండగా జమ్మూ కూడలి వద్దకు రాగానే టైర్ పేలింది. దీంతో ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించాయి. వెంటనే అప్రమత్తమైన ప్రయాణికులు అందులోంచి కిందకు దిగిపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న నరసన్నపేట అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలానికి చేరుకొని మంటలను ఆదుపులోకి తెచ్చారు. ఈ ఘటనలో బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైంది.

మరోవైపు ఈ ప్రమాదంతో భారీగా ట్రాఫిక్​ నిలిచిపోయింది. ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు ట్రాఫిక్​ను క్రమబద్ధీకరించారు. శ్రీకాకుళంలో బస్సు ఆగిపోయిందని ప్రయాణికులు తెలిపారు. అప్పుడే దిగిపోమని చెప్పినా దిగేవాళ్లమన్నారు. క్లీనర్ వద్దని చెప్పినా డ్రైవర్ వినకుండా బస్సును నడిపించాడని వివరించారు. అయితే మంటలు చెలరేగిన విషయాన్ని డ్రైవర్‌ తమకు చెప్పి అప్రమత్తం చేయలేదని పేర్కొన్నారు. టైర్ పేలిన శబ్దం రాగానే తామే గమనించి కిందకు దిగిపోయామని వెల్లడించారు.

Narasannapeta Bus Fire Accident : శ్రీకాకుళం జిల్లా నరసన్నపేట సమీపంలో ఓ ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్ బస్సులో మంటలు చేలరేగాయి. బస్సు విజయవాడ నుంచి పలాస వైపు వెళ్తుండగా జమ్మూ కూడలి వద్దకు రాగానే టైర్ పేలింది. దీంతో ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించాయి. వెంటనే అప్రమత్తమైన ప్రయాణికులు అందులోంచి కిందకు దిగిపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న నరసన్నపేట అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలానికి చేరుకొని మంటలను ఆదుపులోకి తెచ్చారు. ఈ ఘటనలో బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైంది.

మరోవైపు ఈ ప్రమాదంతో భారీగా ట్రాఫిక్​ నిలిచిపోయింది. ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు ట్రాఫిక్​ను క్రమబద్ధీకరించారు. శ్రీకాకుళంలో బస్సు ఆగిపోయిందని ప్రయాణికులు తెలిపారు. అప్పుడే దిగిపోమని చెప్పినా దిగేవాళ్లమన్నారు. క్లీనర్ వద్దని చెప్పినా డ్రైవర్ వినకుండా బస్సును నడిపించాడని వివరించారు. అయితే మంటలు చెలరేగిన విషయాన్ని డ్రైవర్‌ తమకు చెప్పి అప్రమత్తం చేయలేదని పేర్కొన్నారు. టైర్ పేలిన శబ్దం రాగానే తామే గమనించి కిందకు దిగిపోయామని వెల్లడించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

NARASANNAPETA BUS FIRE ACCIDENT
BUS CATCHES FIRE IN NARASANNAPETA
NARASANNAPETA BUS CATCHES FIRE
BUS FIRE ACCIDENT IN SRIKAKULAM
BUS FIRE ACCIDENT IN NARASANNAPETA

ఇలాంటి కథనాలు

Garuda Seva Umbrellas for Tirumala Brahmotsavam

వైభవంగా శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు - తిరుమలకు చేరుకున్న 11 పట్టు గొడుగులు

September 18, 2026 at 6:13 PM IST
Assam Man Created Drama In Renigunta Railway Station

రైలు పైకెక్కి రేణిగుంట స్టేషన్‌లో వ్యక్తి హంగామా

September 18, 2026 at 2:56 PM IST
మారు వేషంలో పోలవరం ఎమ్మెల్యే

మారువేషంలో ఎమ్మెల్యే చిర్రి బాలరాజు తనిఖీ - సిబ్బందిపై మండిపాటు

September 18, 2026 at 2:05 PM IST
APSRTC Bus Carrying Students Veers Into Crop Fields

పంట పొలాల్లోకి దూసుకెళ్లిన ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్సు

September 18, 2026 at 1:55 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.