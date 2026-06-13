ETV Bharat / Videos

తడ దగ్గర బస్సులో మంటలు - తప్పిన పెను ప్రమాదం - PRIVATE BUS FIRE AT TADA TIRUPATI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
తిరుపతి జిల్లా తడ సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై దగ్ధమైన ఓ ప్రైవేట్‌ బస్సు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 3:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Private Bus Catches Fire At Tada In Tirupati District: తిరుపతి జిల్లా తడ జాతీయ రహదారిపై శ్రీసిటీ కార్మికులు ప్రయాణిస్తున్న బస్సులో ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించాయి. శ్రీసిటీలోని ఓ పరిశ్రమ నుంచి సూళ్లూరుపేటకు కార్మికులతో వెళ్తుండగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ప్రైవేట్ బస్సులో ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించడంతో కార్మికులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. అనంతరం మంటలను ప్రాథమిక దశలోనే డ్రైవర్‍ గుర్తించడంతో అదృష్టవశాత్తు ఎవరికీ ఏ విధమైన ప్రాణనష్టం సంభవించలేదు. 

ఆ తర్వాత బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న కార్మికులను అప్రమత్తం చేయడంతో పెనుప్రమాదం తప్పింది. కార్మికులు బస్సు దిగిన తర్వాత మంటలు తీవ్రరూపం దాల్చడంతో బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. ఈ క్రమంలో సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్ధలానికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పేందుకు శాయశక్తులా యత్నించారు. షార్ట్ సర్క్యూట్ తో మంటలు వ్యాపించి ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. సకాలంలో డ్రైవర్ అప్రమత్తం కావడంతో అగ్నిప్రమాదం నుంచి ప్రయాణికులు బయటపడ్డారు.

Private Bus Catches Fire At Tada In Tirupati District: తిరుపతి జిల్లా తడ జాతీయ రహదారిపై శ్రీసిటీ కార్మికులు ప్రయాణిస్తున్న బస్సులో ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించాయి. శ్రీసిటీలోని ఓ పరిశ్రమ నుంచి సూళ్లూరుపేటకు కార్మికులతో వెళ్తుండగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ప్రైవేట్ బస్సులో ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించడంతో కార్మికులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. అనంతరం మంటలను ప్రాథమిక దశలోనే డ్రైవర్‍ గుర్తించడంతో అదృష్టవశాత్తు ఎవరికీ ఏ విధమైన ప్రాణనష్టం సంభవించలేదు. 

ఆ తర్వాత బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న కార్మికులను అప్రమత్తం చేయడంతో పెనుప్రమాదం తప్పింది. కార్మికులు బస్సు దిగిన తర్వాత మంటలు తీవ్రరూపం దాల్చడంతో బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. ఈ క్రమంలో సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్ధలానికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పేందుకు శాయశక్తులా యత్నించారు. షార్ట్ సర్క్యూట్ తో మంటలు వ్యాపించి ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. సకాలంలో డ్రైవర్ అప్రమత్తం కావడంతో అగ్నిప్రమాదం నుంచి ప్రయాణికులు బయటపడ్డారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

BUS FIRE ACCIDENT IN TIRUPATI
PRIVAE BUS ACCIDENT IN AP
తడ రహదారి​ పై ప్రైవేట్‌ బస్సు దగ్ధం
PRIVATE BUS FIRE ON TADA HIGHWAY
PRIVATE BUS FIRE AT TADA TIRUPATI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Minister Narayana Visited The Capital Amaravati

రాజధాని భవనాల ఖర్చుపై వైఎస్సార్సీపీ దుష్ప్రచారం: మంత్రి నారాయణ

June 13, 2026 at 1:22 PM IST
Fire Department Officials Conducting Special Inspections At Schools And Colleges

విద్యాసంస్థలు పునఃప్రారంభం నేపథ్యంలో అగ్నిమాపక శాఖ తనిఖీలు - చిన్నారుల భద్రతే లక్ష్యం: డైరక్టర్ జనరల్ వెంకటరమణ

June 13, 2026 at 12:04 PM IST
Ten Inscriptions On Second Day

నల్లమలలో కల్యాణి చాళుక్యుల కన్నడ శాసనం - పది శాసనాలను గుర్తించిన పురావస్తుశాఖ

June 13, 2026 at 9:02 AM IST
Team Of Archaeology Department Officials In The Yarragondapalem Forest Area

నల్లమల అడవుల్లో బయటపడ్డ 8 శాసనాలు - తెలుగు లిపిలో ఉన్నట్లు గుర్తించిన పురావస్తు శాఖ

June 12, 2026 at 2:33 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.