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LIVE : నల్గొండలో ప్రైవేట్​ స్కూల్​ ప్రిన్సిపల్​ హత్యపై జిల్లా ఎస్పీ శరత్ చంద్ర పవార్ ప్రెస్​మీట్​ - PRINCIPAL ROOPA REDDY DEATH CASE

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Roopa Reddy Death Case Press Meet (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2026 at 5:13 PM IST

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Roopa Reddy Death Case Press Meet : నల్లొండ జిల్లా కొండమల్లేపల్లి మండల కేంద్రంలోని జేబీ కాలనీకి చెందిన నాగార్జున పబ్లిక్​ స్కూల్​ ప్రిన్సిపల్​ కె.రూపారెడ్డి, ఈ నెల 11న దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఇద్దరు పదో తరగతి విద్యార్థులే ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డారని తెలుస్తోంది. కేసుకు సంబంధించి జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాలతో డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు నేతృత్వంలో మూడు ప్రత్యేక బృందాలు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశాయి. సుమారు 80 మందిని విచారించిన అనంతరం, కొండమల్లేపల్లి మండలంలోని రెండు తండాలకు చెందిన విద్యార్థులు ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడారని పోలీసులు గుర్తించారు. పదో తరగతి విద్యార్థులే రూపారెడ్డిని హత్య చేసినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. డబ్బుల కోసమే ఇద్దరు పదో తరగతి విద్యార్థులు హత్య చేసినట్లు ఒప్పుకున్నారు. అనుమానంతో పదోతరగతి విద్యార్థిని విచారిస్తున్న సమయంలో జేబులో రూ.1.60 లక్షల నగదు గుర్తించారు. దానిపై రక్తపు మరకలు ఉండటాన్ని చూసి ప్రశ్నించడంతో విద్యార్థులు నిజాన్ని ఒప్పుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎస్పీ ప్రెస్​మీట్​ ఏర్పాటు చేశారు. 

Roopa Reddy Death Case Press Meet : నల్లొండ జిల్లా కొండమల్లేపల్లి మండల కేంద్రంలోని జేబీ కాలనీకి చెందిన నాగార్జున పబ్లిక్​ స్కూల్​ ప్రిన్సిపల్​ కె.రూపారెడ్డి, ఈ నెల 11న దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఇద్దరు పదో తరగతి విద్యార్థులే ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డారని తెలుస్తోంది. కేసుకు సంబంధించి జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాలతో డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు నేతృత్వంలో మూడు ప్రత్యేక బృందాలు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశాయి. సుమారు 80 మందిని విచారించిన అనంతరం, కొండమల్లేపల్లి మండలంలోని రెండు తండాలకు చెందిన విద్యార్థులు ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడారని పోలీసులు గుర్తించారు. పదో తరగతి విద్యార్థులే రూపారెడ్డిని హత్య చేసినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. డబ్బుల కోసమే ఇద్దరు పదో తరగతి విద్యార్థులు హత్య చేసినట్లు ఒప్పుకున్నారు. అనుమానంతో పదోతరగతి విద్యార్థిని విచారిస్తున్న సమయంలో జేబులో రూ.1.60 లక్షల నగదు గుర్తించారు. దానిపై రక్తపు మరకలు ఉండటాన్ని చూసి ప్రశ్నించడంతో విద్యార్థులు నిజాన్ని ఒప్పుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎస్పీ ప్రెస్​మీట్​ ఏర్పాటు చేశారు. 

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ROOPA REDDY DEATH CASE PRESS MEET
ROOPA REDDY DEATH CASE
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PRINCIPAL ROOPA REDDY DEATH CASE
ROOPA REDDY DEATH CASE

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