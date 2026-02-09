ETV Bharat / Videos

LIVE : ప్రధాని మోదీ పరీక్షా పే చర్చ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PARIKSHA PE CHARCHA 2026

PRIME MINISTER MODI (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 9, 2026 at 10:06 AM IST

PM Modi with Students Pariksha Pe Charcha : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రెండో ఎపిసోడ్ పరీక్షా పే చర్చలో విద్యార్థులతో సంభాషిస్తున్నారు. ఈ సెషన్‌లో పరీక్షల సన్నద్ధత, ఒత్తిడి, బోర్డు పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న ఇతర సవాళ్లపై సూచనలు చేశారు. ఫిబ్రవరి 6న ప్రసారమైన మొదటి ఎపిసోడ్‌లో ప్రధానమంత్రి విద్యార్థుల ప్రశ్నలకు సావధానంగా సమాధానమిచ్చారు. ఒత్తిడిని అధిగమిస్తేనే సత్ఫలితాలు వస్తాయని ప్రధాని విద్యార్థులకు సూచించారు. నైపుణ్యాన్ని ఎప్పటికప్పుడు పెంచుకుంటూ ఉండాలన్నారు. ఏకాగ్రతతో చదివితే నేర్చుకున్నది ఎప్పటికీ గుర్తుంటుంద ప్రధాని చెప్పారు. పౌష్టికాహారం తింటూ తగినంత నిద్ర పోవాలని, ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం చదివితే చాలా సులువుగా, తేలికగా ఉంటుందని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. జీవితంలో ప్రతి విషయంలోనూ సమతుల్యత ఉండాలని, విద్య ద్వారానే జీవిత, వృత్తిపర నైపుణ్యాలు సాధ్యమవుతాయని ప్రధాని తెలిపారు. పరీక్షా కాలంలో సమయపాలన, మార్కులు సాధించడంపై నైపుణ్యాల ప్రాముఖ్యత, ఆటను ఒక అభిరుచిగా కొనసాగించడం మరిన్ని అంశాలు చర్చకు వచ్చాయి. 

