ETV Bharat / Videos

Live: పరీక్షా పే చర్చ రెండో ఎపిసోడ్​లో విద్యార్థులతో ముచ్చటిస్తున్న ప్రధాని మోదీ - ప్రత్యక్షప్రసారం - PARIKSHA PE CHARCHA 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
విద్యార్థులతో ముచ్చటిస్తున్న ప్రధాని మోదీ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 10:12 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi with Students Pariksha Pe Charcha : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రెండో ఎపిసోడ్ పరీక్షా పే చర్చలో విద్యార్థులతో సంభాషిస్తున్నారు. ఈ సెషన్‌లో పరీక్షల సన్నద్ధత, ఒత్తిడి, బోర్డు పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న ఇతర సవాళ్లపై సూచనలు చేశారు. ఫిబ్రవరి 6న ప్రసారమైన మొదటి ఎపిసోడ్‌లో ప్రధానమంత్రి విద్యార్థుల ప్రశ్నలకు సావధానంగా సమాధానమిచ్చారు. ఒత్తిడిని అధిగమిస్తేనే సత్ఫలితాలు వస్తాయని ప్రధాని విద్యార్థులకు సూచించారు. నైపుణ్యాన్ని ఎప్పటికప్పుడు పెంచుకుంటూ ఉండాలన్నారు. ఏకాగ్రతతో చదివితే నేర్చుకున్నది ఎప్పటికీ గుర్తుంటుంద ప్రధాని చెప్పారు. పౌష్టికాహారం తింటూ తగినంత నిద్ర పోవాలని, ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం చదివితే చాలా సులువుగా, తేలికగా ఉంటుందని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. జీవితంలో ప్రతి విషయంలోనూ సమతుల్యత ఉండాలని, విద్య ద్వారానే జీవిత, వృత్తిపర నైపుణ్యాలు సాధ్యమవుతాయని ప్రధాని తెలిపారు. పరీక్షా కాలంలో సమయపాలన, మార్కులు సాధించడంపై నైపుణ్యాల ప్రాముఖ్యత, ఆటను ఒక అభిరుచిగా కొనసాగించడం మరిన్ని అంశాలు చర్చకు వచ్చాయి. 

PM Modi with Students Pariksha Pe Charcha : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రెండో ఎపిసోడ్ పరీక్షా పే చర్చలో విద్యార్థులతో సంభాషిస్తున్నారు. ఈ సెషన్‌లో పరీక్షల సన్నద్ధత, ఒత్తిడి, బోర్డు పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న ఇతర సవాళ్లపై సూచనలు చేశారు. ఫిబ్రవరి 6న ప్రసారమైన మొదటి ఎపిసోడ్‌లో ప్రధానమంత్రి విద్యార్థుల ప్రశ్నలకు సావధానంగా సమాధానమిచ్చారు. ఒత్తిడిని అధిగమిస్తేనే సత్ఫలితాలు వస్తాయని ప్రధాని విద్యార్థులకు సూచించారు. నైపుణ్యాన్ని ఎప్పటికప్పుడు పెంచుకుంటూ ఉండాలన్నారు. ఏకాగ్రతతో చదివితే నేర్చుకున్నది ఎప్పటికీ గుర్తుంటుంద ప్రధాని చెప్పారు. పౌష్టికాహారం తింటూ తగినంత నిద్ర పోవాలని, ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం చదివితే చాలా సులువుగా, తేలికగా ఉంటుందని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. జీవితంలో ప్రతి విషయంలోనూ సమతుల్యత ఉండాలని, విద్య ద్వారానే జీవిత, వృత్తిపర నైపుణ్యాలు సాధ్యమవుతాయని ప్రధాని తెలిపారు. పరీక్షా కాలంలో సమయపాలన, మార్కులు సాధించడంపై నైపుణ్యాల ప్రాముఖ్యత, ఆటను ఒక అభిరుచిగా కొనసాగించడం మరిన్ని అంశాలు చర్చకు వచ్చాయి. 

For All Latest Updates

TAGGED:

PRIME MINISTER MODI
PARIKSHA PE CHARCHA 2026
PARIKSHA PE CHARCHA MODI
PRIME MINISTER NARENDRA MODI
PARIKSHA PE CHARCHA 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

CM Chandrababu Laid Foundation Stone for 'Quantum Valley' Building LIVE

LIVE: ‘క్వాంటమ్ వ్యాలీ' భవనానికి సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 7, 2026 at 3:15 PM IST
Piyush Goyal

LIVE : భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్ ప్రెస్​మీట్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 7, 2026 at 2:22 PM IST
CM Chandrababu LIVE From Kurnool

LIVE: కర్నూలు జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు - పట్టాదారు పాస్‌పుస్తకాల పంపిణీ- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 6, 2026 at 12:46 PM IST
Rajya Sabha LIVE

LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 6, 2026 at 11:05 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.