LIVE: శ్రీశైలం క్షేత్రాన్ని దర్శించుకున్న ప్రధాని మోదీ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PRIME MINISTER MODI KURNOOL VISIT
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 11:47 AM IST
Updated : October 16, 2025 at 1:07 PM IST
Prime Minister Modi Kurnool Public Meeting Live: కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన GST 2.0 సంస్కరణలతో ప్రజలకు జరుగుతున్న ప్రయోజనాలను వివరించి చెప్పేందుకు వచ్చిన ప్రధాని మోదీకి భారీ స్వాగతం చెప్పేందుకు కర్నూలు నగరం ముస్తాబైంది. ‘సూపర్ జీఎస్టీ- సూపర్ సేవింగ్స్’ పేరుతో జరిగే బహిరంగసభకు లక్షలాది మంది హాజరవుతారవుతున్నారు. కర్నూలు శివారులోని నన్నూరు వద్ద 450 ఎకరాల్లో ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇక్కడి నుంచే 13 వేల 429 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని మోదీ వర్చువల్గా ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు చేయనున్నారు. జీఎస్టీ 2.0 నిర్ణయంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దసరా పండుగ నుంచి భారీ ఎత్తున ప్రచార కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం మొత్తం ఈ ప్రచారంలో భాగమైంది. మండల స్థాయి నుంచి జిల్లా స్థాయి వరకు పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. సూపర్ జీఎస్టీ - సూపర్ సేవింగ్స్ కార్యక్రమం సూపర్ సక్సెస్ అయిన సందర్భంగా కర్నూలు జిల్లాలో ప్రధాని మోదీ భారీ బహిరంగ సభను అంతే సక్సెస్ చేసేలా ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేసింది. ఈరోజు ఉదయం దిల్లీ నుంచి బయల్దేరనున్న ప్రధాని మోదీ కర్నూలు చేరుకున్నారు. అక్కడి నుంచి శ్రీశైలం పయనమై భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి వార్లను దర్శించుకుంటారు. ప్రత్యేక పూజల అనంతరం శ్రీశైలంలోని శివాజీ స్పూర్తి కేంద్రాన్ని సందర్శిస్తారు. అక్కడి నుంచి మధ్యాహ్నం రెండున్నర గంటల సమయంలో కర్నూలు సభకు హాజరవుతారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధానితో పాటు సీఎం చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్ పాల్గొంటున్నారు.
