LIVE : స్కైరూట్ ఇన్ఫినిటీ క్యాంపస్ ప్రారంభోత్సవంలో ప్రధాని మోదీ - ప్రత్యక్షప్రసారం - PRIME MINISTER MODI LIVE
Published : November 27, 2025 at 11:02 AM IST|
Updated : November 27, 2025 at 11:29 AM IST
PM Modi to Inaugurate Sky Route Aerospace Infinite Campus Live : భారతదేశంలోని అతిపెద్ద ప్రైవేట్ రాకెట్ ఫ్యాక్టరీ అయిన స్కైరూట్ ఇన్ఫినిటీ క్యాంపస్ను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. అలాగే దేశంలోని తొలి ప్రైవేటు కమర్షియల్ రాకెట్ విక్రమ్-1ను ఆయన ఆవిష్కరించనున్నారు. హైదరాబాద్లో జరగనున్న ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్రమంత్రి జి.కిషన్రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కానున్నారు.
బుధవారం హైదరాబాద్లోని రాజీవ్గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రాంగణంలోని జీఎంఆర్ ఏరోస్పేస్, ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ సెట్లో రూ.1,300 కోట్ల పెట్టుబడితో ఏర్పాటు చేసిన శాఫ్రన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇంజిన్ సర్వీసెస్ ఇండియా(ఎస్ఈఈఎస్ఐ) కేంద్రాన్ని ప్రధాని మోదీ వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. భారత్లో విమాన ఇంజిన్లు, భాగాల డిజైన్, అభివృద్ధి అవకాశాలనూ పరిశీలించాలని శాఫ్రన్ను మోదీ కోరారు.ఫ్రాన్స్కు చెందిన శాఫ్రన్ ఏర్పాటు చేసిన విమాన లీప్ ఇంజిన్ల నిర్వహణ, మరమ్మతు, సమగ్ర సేవల(ఎంఆర్వో) కేంద్రం భారత్ను ఈ రంగంలో నూతన హబ్గా మారుస్తుందని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.
