స్కైరూట్‌ ఇన్ఫినిటీ క్యాంపస్‌ ప్రారంభోత్సవంలో ప్రధాని మోదీ

November 27, 2025

Updated : November 27, 2025

PM Modi to Inaugurate Sky Route Aerospace Infinite Campus Live : భారతదేశంలోని అతిపెద్ద ప్రైవేట్​ రాకెట్​ ఫ్యాక్టరీ అయిన స్కైరూట్​ ఇన్ఫినిటీ క్యాంపస్​ను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వర్చువల్​గా ప్రారంభించారు. అలాగే దేశంలోని తొలి ప్రైవేటు కమర్షియల్​ రాకెట్​ విక్రమ్​-1ను ఆయన ఆవిష్కరించనున్నారు. హైదరాబాద్​లో జరగనున్న ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్రమంత్రి జి.కిషన్​రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కానున్నారు.

బుధవారం హైదరాబాద్​లోని రాజీవ్​గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రాంగణంలోని జీఎంఆర్​ ఏరోస్పేస్​, ఇండస్ట్రియల్​ పార్క్​ సెట్​లో రూ.1,300 కోట్ల పెట్టుబడితో ఏర్పాటు చేసిన శాఫ్రన్​ ఎయిర్​క్రాఫ్ట్​ ఇంజిన్​ సర్వీసెస్​ ఇండియా(ఎస్​ఈఈఎస్​ఐ) కేంద్రాన్ని ప్రధాని మోదీ వర్చువల్​గా ప్రారంభించారు. భారత్‌లో విమాన ఇంజిన్లు, భాగాల డిజైన్, అభివృద్ధి అవకాశాలనూ పరిశీలించాలని శాఫ్రన్‌ను మోదీ కోరారు.ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన శాఫ్రన్‌ ఏర్పాటు చేసిన విమాన లీప్‌ ఇంజిన్ల నిర్వహణ, మరమ్మతు, సమగ్ర సేవల(ఎంఆర్‌వో) కేంద్రం భారత్‌ను ఈ రంగంలో నూతన హబ్‌గా మారుస్తుందని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.

